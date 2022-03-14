Yeni Akit, özlük hakları için greve giden doktorları hedef aldı: Beyaz önlüklü zorbalar!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için söylediği "Gidiyorlarsa gitsinler" sözü tartışılmaya devam ederken, Yeni Akit gazetesi, özlük haklarının iyileştirilmesi için greve giden doktorları "Beyaz önlüklü zorbalar" diyerek hedef aldı.

"Yeni Akit Beyaz önlüklü zorbalar vatandaşın sağlık hakkını yine gasbedecek!" başlığıyla servis edilen haberde, özlük hakları için 14 ve 15 Mart'ta greve gideceklerini duyuran Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı doktorlar hedef alındı.

13 Mart'ta (dün) servis edilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Vatandaşların sağlık hakkını gasbeden doktorlar, yapacakları zorbalığı, 'Büyük Beyaz Yürüyüş' ve 'Beyaz G(ö)rev' adları ile yumuşattı.

Bugün saat 13.00’de Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen TTB’li hekimler, Kadıköy İskele Meydanı’na yürüdü. 14 Mart Pazartesi günü sabah erken saatlerde hastanelerde de eylem yapacaklarını duyuran hekimler, vatandaşları hastanelerde terk ederek, 14 Mart Pazartesi günü saat 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Havuzlu Bahçe’de, 15 Mart Salı günü de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi önünde buluşacak.“