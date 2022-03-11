Erdoğan’ın doktorlara yönelik sözleri AKP’de istifa getirdi

Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz” sözlerinin ardından AKP'den istifa etti.

İstifa dilekçesinde Erdoğan'ın sözlerini eleştiren Çetin, "Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımızın dün külliyede yaptığı hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırmaya dönük konuşma birçok problemi olan hekimlerin sadece ücrete indirerek halkın önüne atılması sağlıkta şiddeti artıracağı düşüncesindeyim." değerlendirmesini yaptı.

Çetin dilekçesinde şunları kaydetti:

"Partinizin üyesi olarak ‘İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın düşüncesinden ‘Şehir hastanelerimizin içinde profesör ve uzman olmazsa olmasın asistanlarla götürürüz' mantığına evrilerek kıdem, bilgi ve ilme verilen değerin en yetkili ağızdan sıfırlanması biz hekimleri derinden üzmüştür. Konya Tabip Odası Başkanı olarak bu talihsiz konuşma nedeni ile üyesi bulunduğum partinizden istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını rica ederim."