CHP Kurultayı

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Cumhuriyet Halk Partisi 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Muharrem İnce'nin de aday olduğu genel başkanlığı yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi
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05 Eylül 2014 20:22
CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Muharrem İnce'yle yarışan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi
05 Eylül 2014 18:55
Kılıçdaroğlu'nun, 'rakı masası' açıklamasının ardından, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu ve Aziz Nesin'in rakı içtiği fotoğraf yüzlerce kez paylaşıldı
05 Eylül 2014 16:50
Kendisiyle fotoğraf çektirenler eşliğinde ilk değerlendirmesini yapan Feyzioğlu, CHP'nin geleceği açısından bu kurultayın hayırlı olmasını istediğini söyledi
05 Eylül 2014 15:57
“Açıkça söylüyorum, ben sağcı solcu ayrımı yapmadan bütün insanlarımı seviyorum.''
05 Eylül 2014 14:33
CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurultayda 'farklı seslere başka adresler' önererek tasfiye mesajı verdi
05 Eylül 2014 14:57
CHP'nin bugün gerçekleşen 18'inci olağanüstü kurultayında Cuma namazı arası verileceği öne sürüldü
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