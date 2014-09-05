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CHP Kurultayı

Cumhuriyet Halk Partisi 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Muharrem İnce'nin de aday olduğu genel başkanlığı yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

chpkurultaymuharrem incekemal kılıçdaroğlu

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05 Eylül 2014 20:22

CHP kurultayından iki önemli sonuç: Kılıçdaroğlu kazandı, İnce 415 oy aldı

CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Muharrem İnce'yle yarışan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi

05 Eylül 2014 18:55

Sosyal medya Kılıçdaroğlu ve 'rakı masası'nı konuşuyor

Kılıçdaroğlu'nun, 'rakı masası' açıklamasının ardından, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu ve Aziz Nesin'in rakı içtiği fotoğraf yüzlerce kez paylaşıldı

05 Eylül 2014 16:50

Metin Feyzioğlu CHP kurultayında oyunu belli etmedi

Kendisiyle fotoğraf çektirenler eşliğinde ilk değerlendirmesini yapan Feyzioğlu, CHP'nin geleceği açısından bu kurultayın hayırlı olmasını istediğini söyledi

05 Eylül 2014 15:57

Kılıçdaroğlu: Yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğim

“Açıkça söylüyorum, ben sağcı solcu ayrımı yapmadan bütün insanlarımı seviyorum.''

05 Eylül 2014 14:33

Kılıçdaroğlu: Kimliğe ve inanca saygı ile sağa kaymıyoruz, rakı sofralarında konuşan adam bana lazım değil

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurultayda 'farklı seslere başka adresler' önererek tasfiye mesajı verdi

05 Eylül 2014 14:57

CHP kurultayında 'Cuma namazı arası' tartışması

CHP'nin bugün gerçekleşen 18'inci olağanüstü kurultayında Cuma namazı arası verileceği öne sürüldü

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