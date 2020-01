CHP kurultayından iki önemli sonuç: Kılıçdaroğlu kazandı, İnce 415 oy aldı

CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Muharrem İnce'yle yarışan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na 740 oy çıkarken, İnce 415 oy aldı.

CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu 944, Muharrem İnce 177 imzayla Genel Başkan adayı olmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy sayısı, kendisine genel başkan adaylığı için verilen imza sayısının çok altında kaldı.

Toplamda 204 delege, kurultay başında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza verip, oyunu İnce için kullandı. Seçimde 1181 delege oy kullandı. 1155 geçerli oydan Kemal Kılıçdaroğlu 740 delegenin oyunu aldı.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise 415 delegenin oyunu aldı. Başka deyişle Kılıçdaroğlu yüzde 64.1, İnce ise yüzde 35.9 oy aldı. Kurultay'da Parti Meclisi seçimi ise yarın yapılacak.

Kılıçdaroğlu: Birleşe birleşe kazanacağız

Bu kongreyi başarıyla sonuçlandırdık. Bayram havası içinde kongre yapmaktan son derece mutluyum. Sağlıklı bir rekabetin olabileceğini, rahatlıkla tartışabileceğimizi bütün dünyaya gösterdik. Şimdi hepimize bir görev düşüyor. Gençler meydanlarda slogan atıyorlardı, 'birleşe birleşe kazanacağız' diye. Artık ayrılık gayrılık yok. Gücümüzü birleştireceğiz. Ben oy versin, vermesin, bütün delege arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



İzniniz olursa diğer genel başkan adayımız Muharrem İnce'yi buraya almak istiyorum. Biz büyük bir aileyiz. Biz haklıyız, biz güçlüyüz. Bir uygarca yarışırız, biz demokrasiyi getirdik, dünyaya örnek olacağız. CHP her zaman yeni kadrolar yetiştirmek zorundadır, CHP halka umut vermek zorundadır. CHP kendi içinde tartışır ama bunu büyük bir disiplin içinde yerine getireceğiz. Sevgili gençler, size her zaman inandım, her zaman güvendim. Siyasete giriniz, sadece burada olanlara söylemiyorum, Türkiye'de siyaset yapmak isteyen gençler, siyasete mutlaka giriniz. Benim de sözüm dinlensin istiyorsanız, siyasette yerinizi alın. Yüzde 10 barajını kabul etmeyin, isteyin daha fazlasını isteyin. Ben hepinize yeniden teşekkür ediyorum. Hep beraber bayram havası içinde bu salondan ayrılacağız.

Yeni bir sayfa açtık, güzel bir sayfa açtık, baksınlar CHP'nin kurultaylarına Kuzey Kore'nin kurultayı değil burası, Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı burası."

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını bitirdikten sonra, genel başkan adayı Muharrem İnce'yi konuşma yapmak için kürsüye davet etti.

Muharrem İnce: Bu faşist diktatörden kurtulmak için elimden ne geliyorsa onu yapacağım

"Kurultayımızın değerli delegeleri, sayın genel başkanım, önceden beni Yalova'daki seçmenler seçiyordu, grup başkanvekilliğinde milletvekilleri oy veriyordu. Bugün Hakkari'den Edirne'ye Türkiye'nin dört bir yanından oy aldım.

Önceden 15 saat çalışıyorsam, şimdi 20 saat çalışacağım çünkü sorumluluğum arttı. Gençler, yarışacağız, tartışacağız ama kavga etmeden sonucu kabulleneceğiz. Türkiye'(ye çok partili yaşamı CHP getirdi, İsmet Paşa getirdi. Şimdi bunu taçlandırmak için bu Recep Tayyip Erdoğan'ın ileri demokrasi dediği faşist düzeni yıkmak için hep birlikte çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz, daha fazla çalışacağız. Bir saat öncesinde sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi, şimdi rakibim değil benim Genel Başkanım'dır. Bu yağma düzeninden, bu faşist diktatörden kurtulmak için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Bana oy veren, vermeyen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza saygılarımı sunuyorum."