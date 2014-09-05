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Sosyal medya Kılıçdaroğlu ve 'rakı masası'nı konuşuyor

Kılıçdaroğlu'nun, 'rakı masası' açıklamasının ardından, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu ve Aziz Nesin'in rakı içtiği fotoğraf yüzlerce kez paylaşıldı

05 Eylül 2014 18:55

CHP’nin 18′inci Olağanüstü Kurultayı’nda konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakı masası ile ilgili sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu, “CHP elitist bir parti diyorlar. Elitlere saygım var, aydındır. Ama bir elitistler var. Rakı sofralarında Türkiye’yi kurtarırlar. Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Bunu herkes iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım, rakı sofralarında konuşan adam değil” sözlerine ise sosyal medyadan tepki yağdı.

Twitter’da Cumhuriyet gazetesinin eski başyazarı İlhan Selçuk, gazeteci yazar Uğur Mumcu ve yazar Aziz Nesin’in rakı masası fotoğrafları paylaşılırken, Beşiktaş’ta Ramazan ayında içki içtikleri gerekçesiyle darp edilen gençlere rakılı fotoğrafıyla destek veren CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’de “Bu akşam kurultaya içeceğim” yorumunu yaptı.

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