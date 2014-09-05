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Metin Feyzioğlu CHP kurultayında oyunu belli etmedi

Kendisiyle fotoğraf çektirenler eşliğinde ilk değerlendirmesini yapan Feyzioğlu, CHP'nin geleceği açısından bu kurultayın hayırlı olmasını istediğini söyledi

05 Eylül 2014 16:50

Yıldız Yazıcıoğlu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP Delegesi sıfatıyla izlediği kurultayda her iki adayın da konuşmalarını beğendiğini belirtirken, ''Oyum saklı kalsın'' dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP 18. Olağanüstü Kurultayı’nda en çok ilgi gören isimlerden biri oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve rakibi Muharrem İnce'nin konuşmaları ardından verilen ara sırasında Feyzioğlu'nun çevresi CHP'liler tarafından sarıldı.

Kendisiyle fotoğraf çektirenler eşliğinde ilk değerlendirmesini yapan Feyzioğlu, CHP'nin geleceği açısından bu kurultayın hayırlı olmasını istediğini söyledi. Kendisine yönelik genel başkan adaylığı talepleri içinse CHP'nin her kademesinde her zaman çalışacağını kaydeden Feyzioğlu, her iki adayın da konuşmalarındaki mesajları beğendiğini dile getirdi.

Ancak Feyzioğlu, CHP delegesi olarak kime oy vereceği konusunda ''Oyum ben de saklı kalsın'' yanıtını verdi.

 

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