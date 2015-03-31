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Savcı cinayeti ardından medya ve avukat tartışması

Berkin Elvan soruşturmasına bakan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alındığı Çağlayan Adliyesi'ndeki operasyon kanlı bitti. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, yaptığı açıklamada odadan silah seslerinin duyulması üzerine özel harekat polislerinin operasyonu başlattığını, çatışmada 2 eylemcinin öldürüldüğünü ifade etti. Ağır yaralı olarak Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Kiraz ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcı Kiraz'ın hayatını kaybetmesinin ardından basında yer alan fotoğraflar, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın tepkisini çekti.

T24Derleyen: T24

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