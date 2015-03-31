Berkin Elvan davasına bakan savcının rehin alınmasını dünya basını nasıl gördü?

Dünya ajansları, Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma yürüten Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adliyede rehin alınmasını 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu.

Reuters "son dakika" gelişmesi olarak geçtiği haberi, "Türk savcı İstanbul'da adliye binasında aşırı solcu grup tarafından rehin alındı. Özel harekât timi binaya girdi" diyerek dünyaya duyurdu.



AFP ise DHA'ya dayandırarak "acil" koduyla geçtiği haberde; "Hükümet karşıtı gösterilere katılan bir protestocunun siyaseten hassas ölümünü soruşturan savcı adliyede rehin alındı" bilgisiyle duyurdu. AFP, rehin alınan Mehmet Selim Kiraz'ın "2013 yazındaki kitle eylemlerinde polisin yaraladığı ve 269 gün komada kaldıktan sonra geçen yıl Mart ayında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümünü soruşturan savcı olduğunu" da yazdı.



Sky News, Daily Mail, Russia Today ve El Cezire'nin de aralarında bulunduğu birçok medya kuruluşu, ajansların servis ettiği haberi okurlarıyla paylaştı.