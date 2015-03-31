Çağlayan Adliyesi'ndeki rehine operasyonu kanlı bitti, eylemciler öldürüldü, savcı hastanede hayatını kaybetti

Berkin Elvan soruşturmasına bakan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alındığı Çağlayan Adliyesi'ndeki operasyon kanlı bitti. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, yaptığı açıklamada odadan silah seslerinin duyulması üzerine özel harekat polislerinin operasyonu başlattığını, çatışmada 2 eylemcinin öldürüldüğünü ifade etti. Ağır yaralı olarak Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Kiraz ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Operasyonun ardından bir açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, "eylemcilerden biri avukat mıydı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

DHKP/C’ye yakınlığı ile bilinen bir Twitter hesabı, sabah saatlerinde Berkin Elvan soruşturmasını da yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın başına silah dayalı bir fotoğraf yayınladı. 10.36'da başladığı duyurulan eylemde DHKP-C örgütü üyeleri taleplerinin yerine getirilmesi için 15.36'ya kadar süre verdi. Arabulucu talebinin yerine getirilmesinin ardından eylemciler, verdikleri süreyi uzattı.

Taleplerini müzakereci polislere ileten DHKP-C'lilerin, arabuluculuk için talep ettiği isimler arasında yer alan İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın da adliyeye gelmesinin ardından, müzakereci avukatlar ve polislerin de katılımıyla görüşmeler başladı.

Özel harekat ablukası

Savcı Mehmet Selim Kiraz rehin alınmasının ardından özel harekat timi Çağlayan Adliye’sine girdi. İlk özel harekat timinin ardından bir grup özel harekat polisinin daha gelerek adliyeye girdiği görüldü.

Örgüt adına tweet atan "HalkinSesiTV" adlı Twitter hesabından eylemcilerin talepleriyle ilgili şunlar söylendi:

'Savcıyı cezalandıracağız'

DHKC Savaşlılarının Gerçekleştirilmesini İstedikleri Talepleri

DHKC Savaşçıları bugün saat 12.36’da, İstanbul’daki Çağlayan Adliyesinin 6. Katında bulunan, Berkin Elvan soruşturmasına bakan savcı Mehmet Selim Kiraz’ı odasında rehin aldılar.

Savaşçılar saat 15.36’ya kadar talepleri yerine getirilmezse savcıyı ölümle cezalandıracaklarını açıkladılar.

İşte eylemcilerin talepleri

1- Berkin Elvan’ı katleden polislerin canlı yayına çıkarak itirafta bulunmaları…

2-Polislerin Halk Mahkemelerinde yargılanmaları…

3- Bugün kadar, Berkin Elvan için yapılan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan, işten atılan, tutuklanan herkesin suçlamalarının kaldırılması…

4- Bu üç saatin ardından güvenli bir şekilde ayrılmalarının sağlanması…

5- Oluşturulacak bir heyetle iletişim Kurmak… Oluşturulacak heyette bulunmasını istedikleri kişiler: Ümit Kocasakal, Sezgin Tanrıkulu, ÇHD’den bir avukat, Halk Meclislerinden bir kişi, Haziran Şehitleri Aileleri ve TAYAD'lı Aileler...

Ayrıca eylemleriyle 30 Mart Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesinin kuruluş yıldönümünü selamladıklarını, bundan 44 yıl önce Kızıldere'de Mahirlerin yaptığı gibi, ölümü göze alarak eylemlerini sonuna kadar sürdüreceklerini söylediler...

Eylemciler istedi, Kocasakal geldi

Berkin Elvan davasına bakan savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alan eylemcilerin arabuluculuk yapmasını istediği İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine, Adalet Sarayı'na geldi. Kocasakal, sorular üzerine "Ne kadar hassas görüyorsunuz. Hangi açıklamayı yapayım. Çağrıldık geldik"diye konuştu.

DHA’da yer alan haber göre, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki odasında rehin alan, biri avukat olduğu iddia edilen iki kişi ile savcıyı serbest bırakmaları yönünde görüşme yapıldığı ileri sürüldü.İstanbul Cumhriyet Başsavcıvekili Vedat Yiğit, yaptığı açıklamada, "Onların bulunduğu katta özel harekat polisleri bulunuyor. Onlarla (rehin alan kişiler) görüşmeler var. Onların istediği bir kişi üzerinden görüşmeler yapılıyor" dedi.

Sami Elvan: Oğlum öldü, başkası ölmesin

Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, İstanbul Adalet Sarayı'nda Berkin Elvan soruşturmasına bakan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınmasıyla ilgili konuştu. CHP Milletvekili Hüseyin Aygün ile telefonla görüşen Elvan "Oğlum öldü ama başka biri ölmesin. Savcı serbest bırakılmalı. Kan kanla yıkanmaz' dedi.

'Teslim olmayacağız'

Berkin Elvan soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı Çağlayan Adliyesi’ndeki odasında rehin olan eylemciler, Med Nuçe kanalına yaptığı açıklamada, “Son dakikalara geldik artık, biz söyleyeceğimizi söyledik, artık ne yapacakları onlara kalmış. İlk olarak isimlerin açıklanmasını istiyoruz, daha sonra suçluların Taksim gibi bir yerde halk mahkemesinde yargılanması gerek. Taleplerimiz kabul edilmezse savcıyı cezalandıracağız, teslim olmayacağız, gerekirse şehit düşeriz” dedi.

Eylemci: Bana Berkin deyin

Polis: Tamam Berkin

Müzakereci polisle görüşmeyi yürüten eylemci, konuşmalar sırasında kendisine Berkin diye hitap edilmesini istedi. Müzakereci polisin bu talebi kabul ederek, eylemciye “Berkin” diye hitap ettiği öğrenildi.

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın odasına saat 12.30 sıralarında gelen 3 kişi, katibi dışarı çıkartarak savcıyı rehin almıştu.

DHKP-C üyesi olduğu belirtilen eylemciler, Savcı Mehmet Kiraz'ın odasına bazı pankartlar ile Berkin Elvan'ın posterini asmıştı.

Eylemciler, savcının başına silah dayadıkları bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlamış, kamuoyunun eylemden böyle haberi olmuştu.

'DHKP-C'lilere bir şey

olursa bombaları patlatırız'

Adımlar Dergisi'ne yapılan saldırıyı üstlenen Halk Savunma Birliği, Berkin Elvan davasına bakan savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alan DHKP-C'lilere zarar gelmesi halinde İstanbul'daki iki ayrı polis noktasına yerleştirdikleri patlayıcıları patlatacaklarını duyurdu.

Örgüt, sabah saatlerinde "Çağlayan adliyesinde taleplerin yerine getirilmesi şartıyla devrimcilerin rehin eylemine karşı, eylemi yürüten örgüte, militan ve gerekli teçhizatların sağlanması konusunda desteğimizin ihtiyaç duyulması ve devrimci örgüt tarafından istenilmesi halinde, derhal sağlanacağını kamuoyuna ve devrimci örgütümüzün bilgisine sunarız" açıklamasıyla eyleme destek verdiklerini duyurmuştu.

Müzakereler 20:36'ya kadar sürdü

Müzakerelere katılan kadın avukatın iddiasına göre örgüt üyeleri müzakerecilerden, emniyet müdürünün de dahil olduğu bir açıklama yapılmasını istediler. Ancak talep reddedildi. İddiaya göre, DHKP-C'liler bunun üzerine "Bu son konuşma oldu" diyerek telefonu kapattıktan sonra odadan bir el silah sesi geldi. Savcının öldürüldüğünü düşünen polisler de silah sesinin gelmesi üzerine 20:36'da operasyon başlattı.

Savcı Kiraz hayatını kaybetti

Operasyonun ardından İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok şunları söyledi:

İki terörist savcımızı rehin almışlardır. 6 saat boyunca, gerek emniyet teşkilatı, gerek başsavcılığımız, başsavcı vekillerimiz, iletişim kanallarını açık bırakarak yapılacak bütün görüşmeleri yapmış, bu arada Ümit Kocasakal da iletişim kanallarının kurulmasında yardımcı olmuştur. 6 saat boyunca sabırla, metanetle ve bütün güvenlik önlemlerini alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda maalesef odadan silah seslerinin gelmesi üzerine emniyet güçlerimiz operasyon yapmışlardır.

Bütün iletişim kurallarının uygulanması sonucu operasyon sonucunda başsavcımız ağır yaralı olarak Florence Nightingale hastanesindedir.

Saat 23:00 sıralarında Florence Nightingale hastanesinden yapılan açıklamada Savcı Kiraz'ın hastaneye geldiğinde kalbinin durmuş olduğu ve yaklaşık 1 saat süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı belirtildi. İki ay öne Berkin Elvan soruşturmasının başına atanan Savcı Kiraz evli ve bir çocuk babasıydı.