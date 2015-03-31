O silah adliyeye nasıl girdi?

Berkin Elvan davasına bakan savcı Mehmet Selim Kiraz DHKC tarafından öğle saatlerinde adliyedeki odasında rehin alındı. Örgütün sosyal medya hesaplarından savcının başına silah doğrultulmuş haldeki fotoğrafları paylaşılırken şu açıklama yapıldı: "Berkin Elvan'ı vuran ve gözetleyen polislerin derhal tutuklanmasını istiyoruz. Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ya da İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal arabulucu olsun. 15.35'e kadar süre veriyoruz, müdahale olursa savcıyı öldürürüz."

Rehin alanların 3 kişi oldukları tahmin edilirken silahın adliyeye nasıl sokulduğu büyük bir soru işareti olarak duruyor. Zira Çağlayan Adliyesi’ne girişte vatandaşlar ve avukatlar ayrı ayrı güvenlik noktalarından geçiyor. Avukatlar da vatandaşlar da yanlarındaki tüm malzemeleri X-ray cihazına koymak ve metal kapı dedektörlerinden geçmek zorunda.

2011 yılında yine Çağlayan Adliyesi’nde 12 kişinin yaralandığı bir saldırı olmuş, polis, özel güvenlik ekiplerinin görev yaptığı ve kapıda X-ray cihazlarının bulunduğu binaya kesici aletlerin nasıl sokulduğu belirlenememişti.