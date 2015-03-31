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Berkin Elvan soruşturmasını yürüten savcının rehin alınmasıyla ilgili haberlere yayın yasağı

RTÜK'ün kararı TV kanallarına bildirdiği belirtildi

31 Mart 2015 19:15

Başbakanlık, Çağlayan Adliyesi'nde Berkin Elvan soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'lilerce rehin alınmasına ilişkin haberlere yayın yasağı koydu.

Başbakanlık, RTÜK Yasası'nın 7. maddesinde yer alan "milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda Başbakan veya görevlendireceği bakan geçici yayın yasağı getirebilir" hükmü uyarınca, Çağlayan Adliyesinde İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınmasına ilişkin haberlere geçici yayın yasağı koydu.

 

RTÜK TV kanallarına bildirdi

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yayın yasağı kararının RTÜK’e iletildiği öğrenildi. RTÜK'ün kararı TV kanallarına bildirdiği belirtildi.

 

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