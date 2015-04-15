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100. yıl dönümünde 1915 tartışması

1915'in 100. yıl dönümü yaklaşırken Türkiye, 'Ermeni Soykırımı'nı tartışıyor. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun "20'nci Yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı" açıklaması ile hükümet kanadından gelen sert tepkiler birbirini izledi. Papa'nın açıklamaları gündemdeki sıcaklığını korurken Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan'dan da dikkatleri üzerine çeken bir açıklama geldi. Mahçupyan, "Bosna ve Afrika’da soykırım kabul edilirken Ermenilere yapılana soykırım dememek imkânsız" açıklaması ile tartışmaları bir kez daha derinleştirdi. Ardından "Başdanışmanlık" görevinden ayrıldığını açıklayan Mahçupyan'ın bu kararında yaptığı açıklamalara AKP cenahından gelen eleştirilerin etkili olduğu öne sürüldü. Tarihler 15 Nisan'ı gösterdiğinde Avrupa Parlamentosu'ndan da çok kritik bir karar geldi. Türkiye Ermeni Avrupa Parlamentosu'nda 'Ermeni Soykırımı' tasarısı kabul edildi. Türkiye’ye 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıma çağrısı yapan Avrupa Parlamentosu, henüz tanıma kararı almayan Avrupa Birliği ülkelerini de bu yönde adım atmaya davet etti. Türkiye'ye 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması ve arşivlerini açması çağrısı yapıldı. Kararın bağlayıcılığı bulunmuyor. Türkiye'nin karara sert tepki göstermesi bekleniyor.

T24Derleyen: T24

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Tasarıyla Türkiye'ye 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma ve arşivlerini açma çağrısında bulunuluyor

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15 Nisan 2015 20:24

Vatikan'dan '1915' açıklaması: Papa 'soykırım' kelimesini atıfta bulunurken kullandı

Papa Francesco'nun '20. yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı' şeklindeki açıklamasına Türkiye sert tepki göstermişti

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