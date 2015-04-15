Patrikhane'den 'soykırım' yerine 'ortak acı' vurgusu

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi, 24 Nisan'da '1915’te hayatını kaybedenler' için bir ayin düzenleyecek. Ateşyan'ın törende yapacağı konuşmadan soykırım kavramı yerine 'ortak acı' kavramı kullanılacak.

Hürriyet’ten Okan Konuralp’in haberine göre, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi 'Ermeni Soykırımı’nın başlangıcı kabul edilen 24 Nisan 1915’in 100. yılı için bir taslak programı hazırladı.

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’nden edilen bilgilere göre, 100’üncü yıl anması kapsamında, Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın yöneteceği bir ayin düzenlenecek.

Agos'ta yayımlanan habere göre ayin, 24 Nisan sabahı Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde saat 9.30’da başlayacak. Tüm Ermeniler Katolikosu II. Karekin’in de kamuoyuna açıkladığı gibi 1915’te hayatını kaybedenler, 24 Nisan’da Patriklik Kilisesi’nde yapılacak ayinde 'Aziz' olarak anılacak.

Başepiskopos Aram Ateşyan ayinde yapacağı konuşmada “Soykırım” kavramını kullanmayacağı ancak “ortak acı” vurgusu yapacağı öğrenildi.

Öte yandan, Ermeni Soykırımı kurbanları için 23 Nisan’da dünyadaki tüm Ermeni kiliselerinde düzenlenecek ayine ve çan çalma törenine Türkiye Ermenileri Patrikhanesi katılmayacak.