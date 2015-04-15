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Vatikan'dan '1915' açıklaması: Papa 'soykırım' kelimesini atıfta bulunurken kullandı

Papa Francesco'nun '20. yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı' şeklindeki açıklamasına Türkiye sert tepki göstermişti

15 Nisan 2015 20:24

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco’nun, 1915 olaylarında ölenleri anmak için Vatikan'da düzenlediği ayinde, 20'nci yüzyılın ilk soykırım kurbanlarının Ermeni toplumu olduğu şeklindeki sözlerine ilişkin Vatikan’dan ilk resmi açıklama geldi.

Düzenlediği basın toplantısıyla Vatikan gündemine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vatikan Basın Sözcüsü Peder Federico Lombardi, Papa’nın, 20'nci yüzyılın ilk soykırımının Ermeni toplumuna yapıldığına dair açıklamaları ve sonrasında Türkiye-Vatikan arasında yaşanan diplomatik krizi de değerlendirdi.

 

‘Soykırım’ kelimesini atıfta bulunurken kullandı

 

DHA’da yer alan habere göre, Lombardi, “Papa her zaman gayet açık konuşuyor. Papa Francesco ayin sırasında sadece, Papa 2. Jean Paul ve 2. Karekin’in 2001’de imzaladığı ortak bildiriye atıfta bulundu. Yani ‘soykırım’ kelimesini atıfta bulunurken kullandı” dedi. 

Papa’nın, daha önce de kullanılan bir terimi devam niteliğinde kullandığını vurgulayan Lombardi, “Şunu da söylüyor Papa: ‘Genellikle 20'nci yüzyılın ilk soykırımı olarak kabul edilen...’ Papa, tarihsel kavramlandırma konusunda dahiyane davrandı. Böylece ‘Ermeni soykırımını tartışmaya devam edelim’ dedi ve geçen asırda birçok başka şey de olduğunu ve hâlâ da olduğuna işaret etti” diye konuştu. 

 

Kabul edenler için oldukça zengin bir konuşmaydı

 

Papa’nın bu sözleri söylemekteki niyetinin, böyle olayların bir daha tekrar etmemesi, bunlara karşı uygun bir tutum takınmak ve iyi bir tarih yazmaya dikkat çekmek olduğunu dile getiren Peder Lombardi, “Kabul etmek isteyenler için bu oldukça açık ve zengin bir konuşmaydı. Papa ayinin sonunda da Türk ve Ermeni halkı arasında uzlaşma ve diyalog olmasını da diledi ve bu oldukça pozitif bir görünüm. Bu, benim ya da başka birisi tarafından daha ayrıntılı açıklanacak bir şey değil, zira yeterince açıktı” diye sözlerini sürdürdü. 

 

Tepki olursa dikkate alırız

 

“Türk tarafından tepkiler olursa biz bunu dikkate alırız, dinleriz, ancak bunu bir polemik konusu yapmak istemeyiz” diyen Lombardi, “Erdoğan’ın önceki gün söylediği tarihçilerden oluşan karışık bir komisyon kurulması teklifi ilginçti. Bu noktada kesinlikle Pazar günkü ayin güçlü bir şekilde bunu düşünmeye itmiştir. Papa, tarihi ve günümüzün tartışmalarını deşmek niyetindeydi. Ayrıca diyalogun daha fazla düşünülmesini de istiyor” diye konuştu. 

 

Türk gazetecilerden ‘komisyon teklifi yeni değildi’ uyarısı

 

Toplantı sonrası Türk gazetecilerin, “Türkiye’nin ortak bir komisyon kurulması teklifi yeni değildi, ancak siz söz konusu ayinin bunu düşünmeye ittiğini söylediniz” uyarısı üzerine Lombardi, şunları kaydetti:

“Erdoğan’ın komisyon teklifi beni memnun eder. Türklerin soykırımı  kabul etmemesi de yeni bir şey değil ona bakarsanız. Ben komisyon teklifi hiç yapılmadı demedim. Ben Erdoğan’ın söylediğinin anlamlı olduğunu belirttim. Benim için enteresandı bu teklif. Bana açıklama yaptırmayın artık lütfen. Biz her türlü polemiği engellemek istiyoruz. Türkler tepki koymak isterse koyabilirler elbette. Papa’nın niyeti gayet açıktı. Türklerin itirazlarını da dikkate alacağız, ancak tartışmaların içinde olmayacağız.”

 

Papa, o bildiriye atıfta bulundu

 

Papa Francesco, Pazar günü Ermeni üst düzey temsilcilerin de katılımıyla Vatikan’da 1915 Olayları’nda ölenleri andığı bir ayin düzenlemiş burada, Papa 2’nci Jean Paul ve Ermeni Apostolik Kilisesi Katolikosu 2’nci Karekin’in 2001 yılındaki ortak bildirisine atıfta bulunmuştu.

 

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