Kars Valisi: Rabbim Papa'ya hidayet nasip etsin

Papa Françesko'nun Ermeni katliamıyla ilgili yaptığı "soykırım" tanımına bir tepki de Kars Valisi Günay Özdemir'den geldi. Kars'taki Ulu Cami'de bir açıklama yapan Vali Özdemir, "Rabbim, Papa’ya hidayet nasip etsin" dedi.

Vali Günay Özdemir, Kars Müftüsü Mehmet Genç ve Ulu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım ile birlikte Ulu Cami’ye giderek, 25 Nisan günü Ulu Cami’de mevlidi şerif okunacağını belirtti. Vali Özdemir burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kars’taki bütün sivil toplum örgütleri, Kars halkı ile beraber şehitlerine mevlit okutuyorlar ve biz de valilik olarak bu tür halkımız ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini destekliyoruz. Gerçekten kutsal mekanların yakılmasının hiçbir dinde yeri yoktur ve hiçbir dinde suçsuz insanların öldürülmesi yoktur. Onun için halkımızın ve sivil toplum örgütlerinin bu davetini biz de aynı şekilde destekliyoruz. Gelsinler, görsünler ve bizim buradaki mevlidlerimize, dini törenlerimize katılsınlar. Biz hiç kimsenin kötülüğünü istemiyoruz.

"Bizim amacımız bütün insanlığın barış ve huzur içerisinde olmasıdır. Rabbim herkese ve bu konuda özellikle de Papa’ya hidayet nasip etsin."



Ulu Cami Dernek Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım da, Papa Françesko'yu Ulu Cami'de düzenlenecek etkinliklere davet ederek, "Papa’nın Türk milletini suçlayıcı konuşmasına katılmıyoruz. Bizim canlı delillerimiz var. Bakın camimizin içindeki izlere, şehit edilen ecdadımızın yağ izleri mevcut. Papa’yı mevlidi şerife davet ediyoruz. Papa’nın bunları görüp inceletmesini ve gerçeği anlaması ve idrak etmesini istiyoruz. Davetimize inşallah icabet eder" diye konuştu.