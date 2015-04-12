Papa: 20'nci Yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun, 1915 olaylarında ölenleri anmak için Vatikan'da düzenlediği ayinde, 20'nci Yüzyılın ilk soykırım kurbanlarının Ermeni toplumu olduğunu söyledi.

Papa Françesko, hem Paskalya Bayramı’ndan sonraki Kutsal Pazar günü hem de 1915 Olayları'nın 100'üncü yıldönümü olması nedeniyle Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası’nda yönettiği büyük ayinde “soykırım” kelimesini kullandı.

Genel duaya Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Dünya Ermenileri ruhani lideri ve Ermeni Apostolik Kilisesi Katolikosu II. Karekin ve Kilikya Katolikosu I. Aram da katıldı.

Dün Vatikan’ın resmi internet sitesinde paylaşılan, ayin sırasında okunması için katılımcılara dağıtılacak olan dua kitapçığının örneğinde de “soykırım” kelimesi kullanılmıştı.