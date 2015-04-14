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Bahçeli: Papa Fransuva'nın iftirasıyla soykırım seferleri 24 Nisan’a kadar iyiden iyiye yoğunlaşacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Papa Françesko'nun Ermeni katliamına ilişkin açıklamalarını yorumladı

14 Nisan 2015 02:59

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Papa Françesko'nun 1915 Ermeni katliamına yönelik sözleriyle ilgili, Twitter hesabından açıklamalar yaptı. Türk milletinin soykırımla yolunun kesişmediğini, isminin seri cinayetlerle anılmadığını söyleyen Bahçeli, "Papa ayinlerinde günah çıkarmaya devam etmelidir. Zira günah ziyadesiyle birikmiş ve fiyaskolar artmıştır" dedi. Bahçeli, açıklamlarına şöyle devam etti:

"Papa 12 Nisan günü Vatikan’da düzenlenen ayinde, '20. yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı' diyerek Haçlı emellerini yalanla suladı. 27 Kasım 1095'te toplanan Clermont Konsili'nde dünyevi iktidar hırsına teslimiyeti belgeleyen Papa II. Urbanus sanki tekrar dirildi. Urbanus'un çağrısıyla Haçlı akınları başlamıştı, Papa Fransuva'nın iftirasıyla soykırım seferleri 24 Nisan’a kadar iyiden iyiye yoğunlaşacaktır. Vatikan mesnetsiz ve geçen yüzyılın en aşağılık yalanı olarak tedavüle sokulan soykırım masalını değil, Kilise'nin katliam tarihine kafa yormalıdır. 

"Papa bilmelidir ki soykırım bir insanlık suçudur ve hamdolsun şanlı mazimizde buna dair en ufak bir iz ve emare yoktur. İster kabullenilsin, ister reddedilsin, Türk milletinin soykırımla yolları asla kesişmemiş, tertemiz ismi seri cinayetlerle anılmamıştır. Soykırım sömürgeciliğin kanlı kitabında yazılıdır. Soykırım Türklüğe diş bileyen çevrelerin mucidi olduğu bir felaket ve musibettir. Papa ayinlerinde günah çıkarmaya devam etmelidir. Zira günah ziyadesiyle birikmiş ve fiyaskolar artmıştır. Allah büyük ve kerimdir, asrın idrakine doğruları söyleteceğimiz, Türk milletinin helalini ve hakkını itiraf ettireceğimiz zaman yakındır."

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