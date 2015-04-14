Erdoğan'dan 'soykırım' tepkisi: Papa'yı kınıyorum ve bir daha bu yanlışa düşmemesi adına uyarıyorum!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun, 1915 olaylarında ölenleri anmak için Vatikan'da düzenlediği ayinde, 20'nci yüzyılın ilk soykırım kurbanlarının Ermeni toplumu olduğunu söylemesine ilişkin olarak, "Papa'nın söylemlerine büyük üzüntü duyduğumu söylemek zorundayım. Ben Ankara'ya geldiğinde ben farklı bir siyasetçi görmüştüm. Bu açıklamanın kampanyaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Erdoğan, "Papa'yı kınıyorum ve bir daha bu yanlışa düşmemesi adına uyarıyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi üyelerine seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Bir konuya daha değinmek zorundayım. Papa’nın Ermenilerin yüzüncü, yüz yıl önce Müslümanlar başta olmak üzere, coğrafyamızdaki herkesle birlikte yaşadıkları acıları soykırım olarak nitelemesinden fevkalade üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Malum kısa süre önce Ankara’ya ziyareti olmuştu. Görüşmelerimizde, ben farklı bir siyasetçi görmüştüm. Din adamı demiyorum, siyasetçi görmüştüm. Fakat bu açıklamalardan sonra, gerek siyasi kimliğindeki farklılık, gerekse din adamlığındaki farklılığı ben tamamıyla ne yazık ki çok çok farklı bir zihniyetin, tarihten bu yana, milyonlarca insanın kıyımına yol açan anlayışın yeniden tezahürü olarak gördüm.

Tarihi olayların kendi mecrasından çıkartılıp ülkemiz aleyhine bir kampanya amacı haline getirilmesine izin vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Bir İtalyan AB temsilcisi gayet güzel bir açıklama yaptı ‘biz Ermeni meselesiyle ilgilenmeyiz’ dedi. Biz Türkiye’nin her alandaki mevcut çıkışını izliyoruz, biz buna bakarız dedi.

‘Papa’yı kınıyorum ve uyarıyorum’

Tıpkı Kafkasya’da Çerkezlerin, Kırım’da tatarların, yaşadığı trajedilere acılara yüreğimizin yandığı gibi, Ermenilerin maruz kaldıkları sıkıntıları biliyor ve üzülüyoruz. Geçen 23 Nisan’da yaptığım açıklamayı hepsi biliyor. Biz aynı yerdeyiz. Bu açıklamayı yaparken ben orada bir paragraf daha koymuştum. Ermeniler ülkemizde ölürken, yine aynı şekilde Ermeniler tarafından, farklı ülke mensupları tarafından Osmanlı’nın evlatları şehit edildi, bunları da ben orada kayda girmiştim. Biz asla acılar üzerinden siyasi rant elde etmenin çabası içinde değiliz. Bugün ermeni meselesini tartışmak istiyorsak, hadiseyi gerçek boyutlarıyla ortaya koymamız lazım. Bu da tarihçilerin işidir. Bırakalım tarihçiler tartışsın. Biz bütün arşivlerimizi açıyoruz. Varsa Ermenistan da arşivlerini açsın, belgelerini ortaya koysun. Biz silahlı kuvvetlerimizin arşivlerini de açmaya hazırız.

Ama bunlara yanaşmayacaksınız, sadece siyasi lobilerle, oralardaki maalesef ermeni diasporası çok çirkin ilişkilerle meydana getirmiş olduğu ilişkilerle Türkiye aleyhine netice almaya çalışacaksınız. Tarihçinin işini siyasetçiler, din adamları aldığı zaman oradan hakikat değil hezeyan çıkar. Ben tekrar ortak komisyon çağrısını yineliyor, arşivlerimizi sonuna kadar açmaya açık olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Sayın Papa’yı da bu tür yanlışlara herhalde bir daha düşmez diye kınıyorum ve uyarıyorum.