Diyanet'ten Papa'ya 'soykırım' cevabı: Vatikan zarar görür

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Papa Francesco'nun 1915 olaylarını anmak için Vatikan'da düzenlediği ayinde 'Ermeni soykırımı'yla ilgili sözlerine tepki göstererek, "Papa Francesco gibi saygın bir din adamının bu tür siyasi politik lobilerin etkisinde kalarak milletimize, bu mesnetsiz iddiaları dua ve ayin üzerinden ifade etmiş olmasından son derece üzüntü duydum. Biz eğer tarihte yaşanmış acılar üzerinden toplumları yargılamaya çalışırsak bundan en çok zararı Vatikan görür" dedi.

Kutlu Doğum Haftası kutlamalarına katılmak üzere Hatay'a gelen Görmez, Vali Ercan Topaca'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Papa Francesco'nun Vatikan'da düzenlediği ayinde kullandığı, "20. Yüzyıl'ın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı" ifadesiyle ilgili bir değerlendirme yapan Görmez, dünyadaki siyasi lobilerin, din kurumlarının dualarına ve ayinlerine kadar uzandığını bunun da düşündürücü olduğunu söyledi.

'Vatikan zarar görür'

Ramazan Çelik’in DHA’da yer alan haberine göre, Türkiye'nin tarihinde misyonerlik üzerinden sömürgecilik olayının yaşanmadığını kaydeden Görmez, "Vatikan gibi ciddi bir din kurumu ve Papa Francesco gibi saygın bir din adamının bu tür siyasi politik lobilerin etkisinde kalarak milletimize, tarih boyunca birlikte yaşama hukukunu inşa etmiş bir millete bu mesnetsiz iddiaları hem de dua ve ayin üzerinden ifade etmiş olmasından son derece üzüntü duydum. Biz eğer tarihte yaşanmış acılar üzerinden toplumları yargılamaya çalışırsak bundan en çok zararı Vatikan görür. Din adamlarına düşen tarihteki acılardan çok bugünün acılarına yönelmek olmalıdır. Bugünkü acılar tarihteki acılardan daha büyük. Coğrafyamız büyük acılar yaşıyor, milyonlarca insan yerlerinden yurdundan edildi, katledildi. Arakan'da hâlâ bir katliam devam ediyor, Afrika coğrafyasında büyük trajediler yaşanıyor, bugünün aklı selim din adamlarına düşen, tarihteki acılardan çok bugün yaşanan acıları ortadan kaldırmak için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmek. Kaldı ki ben bu açıklamayı İncil'de en çok ismi geçen şehir olan Antakya'dan, birlik ve beraberliğin yüzyıllardır yaşandığı şehirden, bin yıllardır Hz. İsa'nın havarilerini bağrında taşıyan, Müslümanların da tıpkı Peygamberlerin ashabına saygı gösterdiği gibi saygı gösterdiği, farklı din, inanç ve kültürlerin barış içinde yaşadığı Antakya'dan, Antakya Valimizin yanından bunları söylüyorum” dedi.