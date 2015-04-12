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'Ankara, Papa'ya sert yanıt hazırlığında'

Papa Francesco’nun '20. yüzyılın ilk soykırımının Ermenilere yapıldı' sözleri Ankara'nın tepkisini çekti

12 Nisan 2015 16:18

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco’nun Vatikan’da 1915’te ölenleri anmak için düzenlenen ayinde 20. yüzyılın ilk soykırımının Ermenilere yapıldığını söylemesi Ankara’da şok etkisi yarattı.

Resmi bir ziyaret için Moğolistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara’daki kurmayları ve Vatikan Büyükelçiliği ile irtibata geçerek Papa’nın konuşmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Ankara ile Moğolistan arasında kurulan telefon hattı sonucu Türkiye’nin Papa’nın konuşmasına sert bir açıklamayla karşılık verilmesi kararlaştırıldığı öne sürüldü. Ankara’da şu sıralar açıklanacak yazılı metin üzerinde çalışmalara başlandığı iddia edildi.

Mart sonunda AB Bakanı Volkan Bozkır’ın Roma ziyaretine eşlik eden gazetecilere açıklamada bulunan Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçaçı ise Papa’nın Vatikan’da ayin düzenlenmesini kabul etmediğini ve soykırım ifadesini kullanmasını beklemediğini söylemişti.

 

Ankara nota vermişti

 

Uğur Ergan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Papalık makamına seçilmesinin ardından 2013 yılında bazı Ermeni din adamları ve 1915 kurbanlarının yakınlarını Vatikan’da kabul eden Papa burada, 20’nci yüzyılın ilk soykırımının Ermenilere yapıldığını dile getirmişti.

2013'te Deutsche Welle Türkçe’de yayımlanan haberde, Ankara'nın o dönem Papa Francesko'nun yaptığı açıklamaya tepki göstererek Vatikan'a nota verdiği belirtilmişti. Ankara'daki Vatikan Büyükelçiliği'ne konuyla ilgili protesto notası verildiği açıklamada, Papa'nın sözlerinin "kabul edilemez" olarak nitelendirerek kınanmıştı.

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Dün, Vatikan’ın resmi internet sitesinde paylaşılan, ayin sırasında okunması için katılımcılara dağıtılacak olan dua kitapçığının örneğinde de 'soykırım' kelimesi kullanılmıştı

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