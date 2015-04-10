Papa 'Ermeni Soykırım’ın 100. yılı için düzenlenen anma törenini yönetecek

Dünya Ermenileri ruhani lideri ve Ermeni Apostolik Kilisesi Katolikosu Karekin II, Kilikya Katolikosu Aram I ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın katılacağı törende Papa, 10. yüzyılda yaşamış olan Ermeni şair, keşiş, mistik ve teolog Surp Krikor Naregatsi’ye ‘Kilise Doktoru’ ünvanını da resmi olarak verecek.

Papa, pazar günkü ayinin ardından 16 Nisan Perşembe günü Ermeni Katolik Kilisesi Ruhaniler Meclisi’yle görüşecek.

Papa Francis, Pazar günkü ayin öncesinde yaptığı açıklamada, sadece ayine katılacak Ermenileri değil, aynı zamanda dünyaya yayılmış Diaspora Ermenilerini de selamladı. Vatikan Radyo’da yer alana açıklamaya göre Papa, Ermenistan’da geçmişi 301 yılına kadar giden ruhani ve kültürel Ermeni ve Hristiyan geçmişini de hatırlattı; ‘Büyük Suç’ın işlendiği dönemde, başta katliamları engellemek için Osmanlı Devleti yetkililileriyle temas kuran Papa 15. Benedikt olmak üzere, Ermeni halkının ızdırabını azaltmak için uğraşanlara saygılarını gönderdi.

'Büyük trajedi'

Agos'ta yayımlanan habere göre, Papa Francis, "La marcia senza ritorno. İl genocidio Armeno (Dönüşü olmayan yürüyüş. Ermeni Soykırımı" kitabını hazırlayan İl Messaggero Gazetesi Vatikan (Kutsal Makam) muhabiri Franca Giansoldati’ye bir mektup göndererek "Ermeni halkını vuran büyük trajedinin (immane tragedia) 100. yılı nedeniyle hazırladığınız son yayımınızdan dolayı size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Papa ayrıca, "Barışa ve adalete giden yolda belleklerimizi yoklamak bakımından değerli olan bu araştırma ve belgeler konusunda verdiğiniz emeğin, tarihsel bir soruşturma çalışması olması yönünden yeterli takdiri görmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.