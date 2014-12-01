Papa uçakta konuştu: Ermenistan Türkiye sınırı açılsa çok güzel olurdu

İtalya'ya dönüş yolunda önemli açıklamalar yapan Papa, "Benim asıl kalbimde olan, Türkiye-Ermenistan sınırı. Keşke o sınır açılsa, o kadar güzel bir şey olur ki. Ben o bölgede, sınırların açılmasını kolaylaştırmayan jeopolitik problemler olduğunu biliyorum, ama bu halklar arasında uzlaşma olması için dua edelim" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, fPapa Francis, Sultanahmet Camii'nde yaptığı dua ile ilgili olarak da "Sultanahmet Camii'ne ben turist olarak geldim diyemezdim. Oradaki o muhteşemlikleri gördüm. Müftü de çok iyi açıklıyordu orada neler olduğunu. Kur'an'dan pasajlar okudu, Meryem Ana'dan bahsetti. O anda dua etmek istedim. Müftüye dua edelim dedim. O da tamam dedi" ifadelerini kullandı