Papa Francis Sultanahmet Camisi'nde dua etti

Vatikan sözcüsü Peder Federico Lombardi, 17 Kasım'da Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francis'in Sultanahmet ve Ayasofya'da dua edip etmeyeceğine ilişkin sorulara "Bir Hristiyan'ın, bir camide dua etmesinden bahsedilemez" diye cevap verdi. Ancak Papa Francis, bahsi söz konusu olmayanı gerçekleştirdi ve bugünkü Sultanahmet Camisi gezesi sırasında dua etti.

Papa Francis, İstanbul'da ilk olarak Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti. Atatürk Havalimanı'ndan Sultanahmet Camii'ne saat 11.15'te gelen Papa Francis ve beraberindeki heyet, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve cami imamlarından oluşan heyet tarafından karşılandı.

Yaran, Papa Francis'ya avluda cami mimarisine, cami içinde de İslam dinine ilişkin bilgi verdi. Camideki ziyaret bittiği sırada Papa, tercümana birşeyler söyledi. Tercüman da, Yaran'a Papa'nın dua etmek istediğini belirtti. Bunun üzerine Papa Francis ve İstanbul Müftüsü Yaran mihrabın önünde yanyana durdu. Yaran, dua edenin önünde durulmaz diyerek basın mensupları ile görevlileri uyardı.

Rahmi Yaran ellerini açarak dua ederken papa ise ellerini birleştirdi. Papa Francis, Sultanahmet Camii ziyareti yaklaşık 25 dakika sürdü.

'Bir Hristiyan'ın, bir camide dua etmesinden bahsedilemez'

milyar 200 milyon Katoliğin ruhani lideri Papa'nın, seyahatinin ikinci gününde gideceği Sultanahmet Camii'nde dua edip etmeyeceği sorusu yöneltilen Vatikan sözcüsü Peder Federico Lombardi "Bir Hristiyan'ın, bir camide dua etmesinden bahsedilemez. Elbette orası da birçok insanın dua ettiği dini bir mekan. Bazıları kendi dininin gereklerini dışa vurmadan, başka dinin mabetlerinde Tanrı'ya sessizce yakarabilir. Sultanahmet'te planlanan bir ayin söz konusu değil ve bu ziyareti, manevi bir boyutu olan dinler arası ilişki çerçevesinde düşünmek lazım" diye konuştu.

Bir Müslüman din adamının da bir kiliseyi ziyaret ettiğinde, o dinin mabedine saygı göstererek, kendi dininin gösterisini yapmayacağını anlatan Lombardi, "Ben camide içimden, 'Tanrım, etrafımdaki insanları koru' diye dua edebilirim. Ancak kendi dinimin gösterisini yapmadan, karşı dine saygıyla bunu yaparım. Yani dua, birçok anlama gelir. Tanrı'nın önünde sessizce meditasyon da yapılabilir ve bunu da dua olarak tanımlayabilirsiniz. Daha önce de papalar, sinagog ve cami gibi diğer dinlerin kutsal mekanlarını ziyaret etti" diye sözlerini sürdürdü. Lombardi bu nedenle, Papa'nın camide sessizce içinden dua etmesinin büyük bir problem olmayacağını da ifade etti.