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'Mütevazı Papa'nın İstanbul ziyaretindeki makam aracı dikkat çekti

Papa, Ankara'da Volkswagen Passat tipi makam aracına binmeyi tercih etmişti

29 Kasım 2014 14:42

Katolik Hristiyan aleminin ruhani lideri Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Atatürk Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Turkuaz halı üzerinde ayağı takılan ve sendeleyen Frenciscus'a İstanbul Valisi Vasip Şahin ve korumalar yardımcı oldu. Mütevazılığıyla bilinen, hatta Ankara'da lüks bir araç yerine nispeten daha mütevazı bir aracı seçen Papa 1. Francis, İstanbul'da makam otomobili olarak Renault Symbol istedi. Vatikanda'da Fiat Albea marka otomobil kullanan Papa'nın bu mütevazı talebi hem şaşırttı hem de yerine getirildi.

Papa Francis, kendisi için tahsis edilen Renault marka araca binerek, Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Koruma araçları da Papa Franciscus'un aracına eşlik etti. Ziyaret dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Ankara ziyaretinde Passat

Papa için iki makam aracı bekletildi. Birisi zırhlı Mercedes, diğeri ise Volkwagen Passat modeliydi. Türkiye’ye gelmeden önce makam aracı olarak Fiat Albea modelini tercih ettiği söylenen Papa’ya, güvenlik nedeniyle bu model bir aracın tahsis edilemeyeceği ancak daha mütevazı bir araç verileceği bildirilmişti.

 

 

Papa ise Esenboğa Havaalanı’nda zırhlı Mercedes yerine yine zırhlı olan Volkswagen Passat tipi makam aracına binmeyi tercih etti.

 

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