'Mütevazı Papa'nın İstanbul ziyaretindeki makam aracı dikkat çekti

Katolik Hristiyan aleminin ruhani lideri Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Atatürk Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Turkuaz halı üzerinde ayağı takılan ve sendeleyen Frenciscus'a İstanbul Valisi Vasip Şahin ve korumalar yardımcı oldu. Mütevazılığıyla bilinen, hatta Ankara'da lüks bir araç yerine nispeten daha mütevazı bir aracı seçen Papa 1. Francis, İstanbul'da makam otomobili olarak Renault Symbol istedi. Vatikanda'da Fiat Albea marka otomobil kullanan Papa'nın bu mütevazı talebi hem şaşırttı hem de yerine getirildi.

Papa Francis, kendisi için tahsis edilen Renault marka araca binerek, Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Koruma araçları da Papa Franciscus'un aracına eşlik etti. Ziyaret dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda üst düzey güvenlik önlemleri alındı.