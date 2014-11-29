Papa Francis İstanbul'da; Sultanahmet ziyaretinden sonra Ayasofya'yı gezdi

Katolik Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Türkiye'de gerçekleştirdiği üç ünlük ziyaret kapsamında bu sabah itibariyle İstanbul'a geldi. Papa'nın ilk durağı Sultanahmet Camisi oldu. Papa, daha sonra Ayasofya Müzesi'ni gezdi.

Papa ve beraberindeki heyeti taşıyan İtalya havayolları Alitalia'nın kendisine tahsis ettiği özel uçak, Atatürk Havalimanı'na saat 10.29'da indi.

Papa Francis'u, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki karşılamada, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile öteki ilgililer hazır bulundu.

Düşme tehlikesi geçirdi

İstanbul'a gelen Papa Francis, Atatürk Havalimanı'nda yürürken düşme tehlikesi geçirdi. Korumalar Papa'ya müdahale etmek istedi. Bu sırada Papa toparlanarak yürümeye devam etti.

Helikopterle güvenlik önlemi

Papa Francis'in ziyareti için İstanbul'da Ayasofya müzesi ve Sultanahmet camisi etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sultanahmet Meydanı ve tramvay durakları boşaltıldı. Meydana girmesine izni olanlar, x-ray cihazlarıyla sıkı aramalardan geçirildi. Papa'nın ilk durağı olacak olan Sultanahmet Camii'nin çevresinde 2 helikopterle birlikte yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Çok sayıda polisin görev yaptığı alanda bazı yabancı din adamlarının da Papa Francis'u görmek için geldiği öğrenildi. Turist kafileleri de demir bariyerlerin dışında bekliyor. Ziyaret nedeniyle Sultanahmet Meydanı'na çıkan yollar ile Sahil Kennedy Caddesi de farklı saatlerde trafiğe kapatıldı.

İlk durak Sultanahmet

Papa'nın ilk durağı Sultanahmet Camii odu. Papa, burada İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran'dan Sultanahmet Camii hakkında bilgi aldı.

Camideki ziyaret bittiği sırada Papa, tercümana birşeyler söyledi. Tercüman da, Yaran'a Papa'nın dua etmek istediğini belirtti. Bunun üzerine Papa Francesco ve İstanbul Müftüsü Yaran mihrabın önünde yanyana durdu. Yaran, dua edenin önünde durulmaz diyerek basın mensupları ile görevlileri uyardı. Rahmi Yaran ellerini açarak dua ederken papa ise ellerini birleştirdi. Papa, daha sonra kıbleye dönerek dua etti. Duanın ardından Rahmi Yaran Papa'ya "Allah kabul etsin" dedi. Daha sonra Papa'ya Allah'ı sembolize eden lale figürlü çok özel bir çini hediye edildi.

Papa Francesco, Sultanahmet Camii ziyareti yaklaşık 25 dakika sürdü. Papa Francis buradan Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti. Ayasofya müze müdürü Hayrullah Cengiz Papa'ya Ayasofya'yı gezdirdi. Ayasofya'yla bilgiler veren Cengiz Papa'ya ev sahipliği yaptı.