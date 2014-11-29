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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Papa'yı başından öptü

Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret eden Papa Francis ve Bartholomeos uyuşmazlıkları, bölünmeleri aşabileceklerini söylediler

29 Kasım 2014 22:58

1054 yılında birbirlerini aforoz ederek ayrılan Katolik ve Ortodoks dünyasının günümüzdeki liderlerinden 960 yıl sonra tekrar birleşme yolunda önemli mesajlar İstanbul'da verildi.

İstanbul'u ziyaret eden Papa Francis, bugün Fener Rum Patrikhanesi'ndeydi. Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde gerçekleşen ayini yöneten Papa Francis, buradan ayrıldı. Fener Rum Patrikhanesi'ne gelen Papa Francis, patrikhane girişinde kendisini çiçeklerle karşılayan çocukları öptü. Patrikhanenin içerisindeki kiliseye geçen Papa Francis'i, Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı.

 

Başını öptü ve eliyle okşadı

 

Papa, patrikhanede Aziz Andreas Yortusu arifesinde yapılan ayine katıldı. 

Ayinde Papa Francesco ve Fener Rum Patriği Bartholomeos birbirine sarıldı. Patrik Bartholomeos önünde eğilen Papa Francis'in başını öptü ve eliyle okşadı.

Ayini yöneten Papa Francis de, vaazında diyalog ve birlik mesajı verdi, "Uyuşmazlıkları, bölünmeleri ve anlaşmazlıkları aşabilir, birliğin ve esenliğin inandırıcı işaretleri olabiliriz" dedi.

Papanın bu ziyaretiyle 1054 yılında birbirlerini karşılıklı aforoz ederek ayrılan Katolik ve Ortadoks kiliselerinin yeniden birleşmesi yönünde güçlü mesajlar verildiği ifade edildi. 

 

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