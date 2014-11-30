Papa Francis ve Patrik Bartholomeos'tan ortak deklarasyon

Ortodoks Kilisesi'ni kurduğuna inanılan Aziz Andreas'ı anma yortusunda yer alan Papa Francis, ayinin ardından Patrik Bartholomeos ile patrikhane balkonuna çıkarak ortak selam verdi.

Papa Franciscus "Tam bir birliğin kurulması için karşılıklı ve en temel prensibin saygı olduğunu tekrar vurgulamak benim için önemlidir. Bu, ne birinin diğerinin yönetimi altına girmesi ne de asimile olmak demektir" derken, Patrik Bartholomeos "Artık ayrı ayrı hareket etme lüksüne sahip değiliz" mesajı verdi. Papa ve Patrik ayrıca ortak deklarasyona da imza attı.

1054 yılında birbirlerini aforoz ederek ayrılan Katolik ve Ortodoks dünyasının günümüzdeki liderlerinden 960 yıl sonra tekrar birleşme yolunda da önemli mesajlar verildi.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde Ortodoks Kilisesi'ni kurduğuna inanılan Aziz Andreas'ı anma yortusuna katıldı.

Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği'nden çıkarak Fener Rum Patrikhanesi'ne gelen Papa Franciscus'u Bergama Metropoliti John Zizioulas karşıladı. Papa, Patrikhane'de devam eden sabah duasının bir bölümünde de bulundu.

Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayine, Papa Franciscus'un yanı sıra YunanistanDışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Süryani Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva da katıldı.

Papa Franciscus, 2 saat süren ayinin bir bölümüne dua okudu. Ayinin son bölümünde komünyona geçildi ve Patrik Bartholomeos tarafından kilisede bulunanlara, ayin sırasında kutsanan şaraplı ekmek ikram edildi.

"Gelecek için bir anlam ifade etmeyecekse geçmişlerimize sadakatin ne anlamı var?"

Patrik Bartholomeos ayinin ardından yaptığı konuşmada, Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki birlik çalışmalarının 50 yılı önce Kudüs'te Patrik Athenagoras ile Papa VI. Paul'un bir araya gelmesiyle başladığını vurgulayarak, "Önümüzde belki uzun ve bazen de engebeli bir yol var ancak geri dönülemez nitelikte bir yol bu" dedi.

Her iki kilisenin kendi geçmişlerine karşı olduğu kadar bugüne ve geleceğe karşı da sorumlulukları olduğunu vurgulayan Bartholomeos, "Çünkü eğer gelecek için bir anlam ifade etmeyecekse geçmişlerimize sadakatin ne anlamı var? Devraldığımızla övünmenin, eğer bunları bugün ve yarın insanlığın ve dünyanın hayatına geçiremeyeceksek ne faydası var?" diye konuştu.

İnsanlığın bugün çatışmalar ve düşmanlıklarla ayrılmış, bölünmüş durumda olduğunu belirten Patrik, bunun kimi zaman da Tanrı adına yapıldığını söyledi.

Patrik Bartholomeos, "Dünyadaki refah nasıl eşitçe dağıtılmalı ki insanlık tarihte bilinen en fena köleliğe düşmekten korunabilsin? Bugünkü insanlık açgözlülükle gezegeni böyle merhametsizce ve geri dönülemez biçimde yıkarsa, gelecek nesiller nasıl bir dünya tevarüs edecek?" sorularını dile getirdi.

Bugün bu sorunların çözümünde bilim, siyaset ve teknolojiye çare üretmesi için bakıldığını belirten Bartholomeos, "Ancak bunların hiçbiri geleceği güvence altına alamaz eğer insanlık uzlaşma, sevgi ve adalet mesajını desteklemezse" dedi.

Ortodoks ve Katolik kiliselerini kastederek "Artık ayrı ayrı hareket etme lüksüne sahip değiliz" ifadesini kullanan Patrik Bartholomeos, "Hristiyanları kovuşturanlar hangi kiliseye bağlı olduklarını sormuyor. Bizim peşinde olduğumuz birlik maalesef bugün dünyanın belli bölgelerinde dökülen şehit kanlarıyla ortaya çıkmış durumda" diye konuştu.

'Yakınımızdaki bazı halklar çok vahşi ve insanlık dışı bir savaşa maruz kaldı'

Papa Franciscus da konuşmasında, gerçek diyaloğun, her zaman bir isim, bir yüz ve bir tarihe sahip insanların bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Ziyaretinin tüm Hristiyanların birliği için yazılan II. Vatikan Ekümenik Konsili Kararnamesi Unitatis Redintegratio'nun yayımlanmasının 50. yılı kutlamasından birkaç gün sonra gerçekleştiğine işaret eden Franciscus, "Tam bir birliğin kurulması için karşılıklı ve en temel prensibin saygı olduğunu tekrar vurgulamak benim için önemlidir. Bu, ne birinin diğerinin yönetimi altına girmesi ne de asimile olmak demektir" diye konuştu.

Papa Franciscus, "Katolik Kilisesi'nin arzu ettiği tek şey ve benim Roma Episkoposu olarak isteğim sevgi ve merhamet içinde yönetilen Kilise'nin Ortodoks Kiliseleri ile birleşmesidir" ifadesini dile getirdi.

Konuşmasında, dünyada yetersiz beslenmeden dolayı acı çeken çok sayıda kadın, erkek bulunduğunu, işsizliğin arttığını, işsiz genç oranının yükseldiğini, sosyal dışlanmanın artığını anlatan Papa Franciscus, fakirliğe sebep olan yapılara karşı mücadele etmek gerektiğini vurguladı.

Papa Franciscus, dünyanın birçok yerinde yaşanan çatışmalara değinerek, "Bu sesi buradan çok iyi duyuyoruz çünkü yakınımızdaki bazı halklar çok vahşi ve insanlık dışı bir savaşa maruz kaldı. Bir halkın barışını yıkmak, özellikle fakir ve savunmasız insanlara karşı her türdeki şiddeti kullanmak ve buna izin vermek, Tanrı'ya karşı çok büyük bir günahtır" dedi.

Birçok gencin umutsuzluk içinde güvensizliğe yenik düştüğünü, birçok gencin de baskın kültürden etkilenerek, sadece maddi varlıklara sahip olup, anlık hislerle mutluluğu aradığını söyleyen Papa Franciscus, gençlere, insanlığın gerçek değerlerini aktarmak gerektiğinin altını çizdi.

Papa Franciscus, Patrik Bartholomeos'a da "Değerli Patrik Hazretleri, zaten tam birliğe doğru bir yoldayız ve zaten henüz kısmi de olsa gerçek birliğin anlamlı imgelerini yaşayabiliyoruz. Bu bizi, yolumuzu izlemekte teselli ediyor ve destekliyor" şeklinde seslendi.

Konuşmalarının ardından Patrik Bartholomeos ve Papa Franciscus, kiliseden çıkarak, patrikhane binasına geçti. Patrik ve Papa patrikhane balkonuna çıkarak, avludakilere ortak selam verdi, takdis etti. El ele tutuşan Patrik ve Papa, barış, uzlaşma ve sevgi için birbirlerini öptü.