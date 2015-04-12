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Vatikan Büyükelçisi, Dışişlerine çağırıldı

Papa'nın '20. yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı' sözlerinin ardından Vatikan Büyükelçisi Dışişlerine çağırıldı

12 Nisan 2015 17:11

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nda yönettiği ayinde, 1915 Olayları'nın 100'üncü yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada ayine katılan Katolik Ermenilere "Geçen yüzyılın ilk soykırımına, Katolik ve Ortadoks Suriyeliler, Süryaniler, Keldaniler ve Yunanlarla birlikte siz Ermeniler maruz kaldınız" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Papa Francesco'nun açıklaması Ankara'da da geniş yankı uyandırdı. Açıklamaya sert bir tepki vermeye hazırlanan Dışişleri Bakanlığı, Vatikan Büyükelçisi'ni bakanlığı çağırıyor.

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