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Politika

Yalçın Akdoğan'dan AP'ye sert tepki: Goygoyculuk yaparak ciddi konular ele alınamaz

'AP kıymet-i harbiyesi olmayan son kararıyla sözünün ağırlığını ortadan kaldırıyor'

16 Nisan 2015 00:24

Avrupa Parlamentosu'nun 'Ermeni Soykırımı' tasarısını kabul etmesine siyasilerden de tepki gecikmedi. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, tasarının kabul edilmesiyle ilgili olarak, "AP kıymet-i harbiyesi olmayan son kararıyla sözünün ağırlığını ortadan kaldırıyor. Goygoyculuk yaparak ciddi konular ele alınamaz" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Yalçın Akdoğan Avrupa Parlamentosu'nu ağır bir dille eleştirdi. Akdoğan "AP kıymet-i harbiyesi olmayan son kararıyla sözünün ağırlığını ortadan kaldırıyor. Goygoyculuk yaparak ciddi konular ele alınamaz" ifadelerini kullandı. Akdoğan şöyle devam etti: "AP'nin bir dirayeti, gücü, vizyonu varsa tarihi safsataları bıraksın günümüzde yaşanan hadislerle ilgili bir tavır takınsın."

 

 

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