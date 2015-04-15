Oktay Vural: Ermeni soykırım iddialarını kabul edeceğinize ilişkin bir yerlere söz mü verdiniz?

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 Nisan'ın yaklaşmasıyla birlikte alevlenen 1915 tartışmalarına değinen Vural, hükümetin bu konudaki politikalarını da eleştirdi.

Ermeni soykırımı iddialarının kabul edilmesine dair ciddi girişimler olduğunu söyleyen Vural, "Bu girişimler karşısında hükümetin gıkı çıkmıyor. Diplomatik girişimler söz konusu değil. Ermeni soykırım iddialarını kabul edeceğinize ilişkin bir yerlere söz mü verdiniz? Siz sarayda şeref konuğu olarak ağırladığınız zaman Papa'ya 'Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili görüşlerinizi şiddetle reddediyorum' dediniz mi demediniz mi? AK Parti'nin soykırım iddialarına karşı adam gibi tavır almasını istiyoruz" dedi.

'Ekonomiyi yöneten kurumlara güven kalmamış'

Vural, konuşmasının devamında seçimlerin bağımsız ve adil gerçekleşmesi gerekliliğini vurguladı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcileri heyetiyle görüşen Vural, TRT'nin tutumu, ajansların manipülasyon aracı olarak kullanılması ve tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı'nın taraf olmasının problem olduğunu ifade ettiklerini belirterek basının seçimlerde tarafsız olması gerektiğini vurguladı.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Vural, AK Parti'nin ekonomi politikasının çöktüğünü söyleyerek, "Ekonomiyi yöneten kurumlara, ekonomiyi yöneten kişilere güven kalmamış. Her bakan ayrı telden çalıyor. Ne yaptıkları belli değil" dedi.