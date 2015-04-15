Avrupa Parlamentosu 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti

Avrupa Parlamentosu'nun 'Ermeni Soykırımı' ilgili bir karar tasarısını kabul edildi. Türkiye’ye 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıma çağrısı yapan Avrupa Parlamentosu, henüz tanıma kararı almayan Avrupa Birliği ülkelerini de bu yönde adım atmaya davet etti.

Türkiye'ye 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması ve arşivlerini açması çağrısı yapıldı. Kararın bağlayıcılığı bulunmuyor.

Avrupa Parlamentosu bugün 'Ermeni Soykırımı' ilgili bir karar tasarısını görüşüleceği oturum, AP Dışişleri Komitesi Başkanı Elmar Brok'un konuşmasıyla açıldı. Brok, "Bir milyondan fazla Ermeni hayatını kaybetti. Onları unutmamalıyız. O insanların öldürüldüğünü unutmamalıyız. Bu bir soykırımdır" dedi.

Avrupa Halkları Partisi'nden (European People's Party) Romanyalı vekil Preda Cristian Dan da, parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye'nin "soykırımı kabul etmesinin Ermeni ve Türk halkarı arasında uzlaşmanın" sağlanması için gerekli olduğunu söyledi.

Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformcular grubundan Belçikalı Mark Demesmaeker da parlamento gündemine gelen önerinin "Türk halkına ya da liderlerine karşı olmadığını", sadece tarihi doğru tanımlamakla ilgili olduğunu söyledi.

Oturumda söz alan Portekizli Hıristiyan Demokrat Parlamenter Paulo Rangel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa Françesco'ya yönelik sözlerini eleştirdi ve "Papa'ya bir mafya babası gibi hitap edemezsiniz" dedi.



İşte taslaktaki 8 madde

1-Osmanlı İmparatorluğu’nda 1.5 milyon masum Ermeni’nin hayatını kaybettiği vurgulanarak yaşanan olayların ‘soykırım’ olduğunun altı çiziliyor. İnsanlığa karşı tüm suçlar ve soykırımlar kınanırken bunların inkârına yönelik her teşebbüs esefle karşılanıyor.

2-Türkiye, 100. yıl anmalarını fırsat olarak değerlendirerek arşivlerini açmaya, geçmişiyle yüzleşmeye ve “Ermeni soykırımını” tanımaya yönelik çabalarını sürdürmeye böylelikle Türk ve Ermeni halkları arasında gerçek uzlaşma yolunu açmaya teşvik ediliyor.

3-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun taziye içeren ve Osmanlı Ermenilerine yönelik zulümleri tanıyan açıklamaları doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

4-Türkiye ve Ermenistan, Avrupa ulusları arasındaki başarılı uzlaşma örneklerini kullanmaya ve halklar arası işbirliğini odağa yerleştiren bir gündem izlemeye davet ediliyor. Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan protokollerin ön koşulsuz şekilde onaylanıp uygulanması ısrarla tavsiye ediliyor.

5-Türkiye’nin kültürel mirasın korunmasına ilişkin yasal yükümlülüklerine saygı göstermesi talep ediliyor. Geçen yüzyılda yıkılan ya da harabeye dönen kültürel mirasın envanterinin çıkarılması isteniyor.

6-Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik sivil toplum inisiyatiflerine destek veriliyor.

7-Soykırımların ve insanlığa karşı suçların zamanında önlenmesinin ve etkili şekilde cezalandırılmasının uluslararası toplumun ve AB’nin ana önceliklerinden olması gerektiği belirtiliyor.

8-Soykırımlar İçin Uluslararası Avrupa Anma Günü oluşturulması öneriliyor.