Avrupa Parlamentosu bugün 'Ermeni Soykırımı' tasarısını görüşecek

Avrupa Parlamentosu bugün 'Ermeni Soykırımı' ilgili bir karar tasarısını görüşecek. Tasarıyla ilgili geçen hafta Türkiye'ye gelen Martin Schulz'a iletilmişti. AP başkan yardımcısı, "Biz 100 yıl önceki Türkiye'yi cezalandıracağız" diyerek kendilerini savundu

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 24 Nisan öncesi 'Ermeni Soykırımı'nın 100. Yıldönümü" başlıklı karar tasarısı bugün ele alınacak. Genel Kurul'da tasarıya ilişkin görüşmeler ve oylama yapılacak.

Türkiye, 'soykırım' tasarısından duyduğu rahatsızlığın geçen hafta Ankara'da en üst düzeyde yoğun temaslarda bulunan AP Başkanı Martin Schulz'a iletti. Tasarının kabulü durumunda Türkiye-AB ilişkilerinin gerilmesi bekleniyor.

Tasarıya ilişkin olarak Türkiye'de duyulan rahatsızlığı iletmek üzere 24-26 Mart tarihlerinde iktidar ve muhalefetten oluşan bir parlamento heyeti de Brüksel'de bir dizi temas ve görüşmeler gerçeşleştirmişti.

Olası kararlar

Avrupa Parlamentosu aşağı-yukarı şu mesajları içeren karar alabilir:

1- Avrupa dayanışması ve adalet ruhuyla, Ermeni soykırımının 100. yıldönümünde 1,5 milyon masum Ermeni’yi anıyoruz.

2- 1915-1917 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu topraklarında Ermenilere karşı gerçekleştirilen trajik olaylar 1948 BM soykırım suçları sözleşmesindeki tanıma göre soykırımdır.

3- Soykırımlar için bir uluslararası anma günü öneriyoruz.

4- Türkiye Cumhuriyeti, Ermeni soykırımını tanımalıdır.

5- Ermenistan ve Türkiye, Avrupa ulusları arasındaki başarılı barış örneklerinden esinlenmeli

6- Türkiye, Ermeni kültürel mirasını koruyucu önlemler almaya devam etmeli

'100 yıl önceki Türkiye'yi cezalandırıyoruz'

AP Başkan Yardımcısı Antonio Tajani, AP'de bugün oylamaya sunulacak, ‘Ermeni Soykırımı’nı tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin tanımasına ilişkin tasarı hakkında açıklamalarda bulundu.



Tajani, “Biz şimdiki değil, 100 yıl önceki Türkiye 'yi cezalandırıyoruz. Türklere de aynı şey yapılmış olsa, onlara da zarar gelmiş olsa, onlar için de aynısını yapardık. Türkiye Ermeni soykırımını kabul etmekle önemini yitirmez” demişti.