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Dünya

ABD'den 1915 yorumu: 1,5 milyon Ermeni'nin katledildiği veya ölüme yürüdüğü tarihi bir gerçek

'Gerçeklerin tam, adil ve içten kabulünün Türkiye, Ermenistan ve Amerika dahil herkesin çıkarına'

15 Nisan 2015 02:35

24 Nisan'ın yaklaşmasıyla birlikte başlayan Ermeni katliamı tartışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili son açıklama da, ABD'den geldi. Düzenlediği günlük basın toplantısında, Papa Françesko'nun 1915'te yaşananlara dair sözleriyle ilgili bir soruyla karşılaşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf,  ABD'nin 1915 olaylarına dair tutumunu açıkladı.

ABD Başkanı Barack Obama ve üst düzey yetkililerin, "Osmanlı İmparatorluğu'nun sonlarında 1,5 milyon Ermeninin katledildiği veya ölüme yürüdüğünü tarihi bir gerçek olarak kabul ettiğini" söyleyen Harf, Obama ve yetkililerin "gerçeklerin tam, adil ve içten kabulünün Türkiye, Ermenistan ve Amerika dahil herkesin çıkarına olduğunu" belirttiğini ifade etti.

"Bu alanda ve daha genel anlamda zulmün önlenmesinde, yönetimin çalışmalarına rehberlik eden ilkelerden biri, ülkelerin, geçmişlerinin çok acı unsurlarıyla hesaplaşmaları ve bunları kabul etmeleriyle ilerleyebildiği ve daha güçlü oldukları şeklinde" diyen Harf, bu şekilde davranmanın daha hoşgörülü bir gelecek inşa etmek için esas olduğunu söyledi.

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