Başbakan Başdanışmanı Mahçupyan: Bosna ve Afrika’da soykırım kabul edilirken Ermenilere yapılana soykırım dememek imkânsız

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun "20. Yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı" açıklaması hükümet kanadından sert tepkilere yol açarken, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan'dan da dikkat çekecek bir açıklama geldi. Mahçupyan, "Bosna ve Afrika’da yaşananların soykırım olduğu kabul edilirken 1915’te Ermenilere yapılanlara soykırım dememek imkânsız" dedi.

'Vatikan, üzerindeki 100 yıllık psikolojik ağırlığı atmıştır'

Karar.com’a demeç veren Mahçupyan'ın Papa’nın "soykırım" açıklamasına ilişkin olarak, “Vatikan, üzerindeki 100 yıllık psikolojik ağırlığı atmıştır. Neden 100 yıl sonra bu kelimeyi kullandı demektense tersten bakıp bu kadar sene nasıl direndi demek lazım. Vatikan çoktan böyle bir şey söyleyebilirdi. Ama söylemedi” ifadesini kullandı.

Vatikan’ın açıklamasında siyasi bir taraf aramamak gerektiğini vurgulayan Mahçupyan, "hem Ermeniler için, hem Ermeni olmayanlar için soykırım kelimesinin artık siyasi olmaktan ziyade psikolojik bir anlam taşıdığını" kaydetti.

'1915'te Ermenilere yapılanlara soykırım dememek imkânsız'

"Bosna ve Afrika’da yaşananların soykırım olduğu kabul edilirken 1915’te Ermenilere yapılanlara soykırım dememenin imkânsız olduğuna" dikkat çeken Mahçupyan, şöyle devam etti:

“Asıl olan yaşanmışlıkla yüzleşmektir. Yaşanmışlığa bakmak ve buradan birlikte ders çıkararak geleceği birlikte üretmektir önemli olan. Yoksa kelimenin önemi yok. 100 yıl öncesine de bakarken birlikte bakabiliyorsak bu önemlidir. Bugün burada yaşayan insanların birbirini anlamaları, birbirlerine bakıp dokunabilmesidir esas olan.”