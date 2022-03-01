Altı muhalefet partisi, ortak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni imzaladı: Süreçte neler yaşandı; siyasiler ne söyledi? İşte tüm detaylar

01 Mart 2022 08:14

Sabah yazarı Müderrisoğlu'ndan muhalefetin mutabakat metnine: Türkiye, bu kadar belirsizliği sandıkta taşımaz

“Es kaza iktidara gelirseler kendi kendilerini frenleyecekler; bu bile aralarında sistematik krizlerin öncü sinyali olacak”