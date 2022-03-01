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Altı muhalefet partisi, ortak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni imzaladı: Süreçte neler yaşandı; siyasiler ne söyledi? İşte tüm detaylar

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin aylardır süren “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları Mutabakat Metni açıklandı

T24Derleyen: T24
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