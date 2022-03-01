Sabah yazarı Müderrisoğlu'ndan muhalefetin mutabakat metnine: Türkiye, bu kadar belirsizliği sandıkta taşımaz

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet Partisi ile Demokrat Parti'nin dün Ankara’daki Bilkent Otel’de bir araya gelerek altına imza attığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metniyle ilgili değerlendirmelerini aktardı. Toplantı için “CHP'nin ağırlığı, İyi Parti'nin raconu, HDP'nin ruhu hâkimdi” yorumunu yapan Müderrisoğlu, metinle ilgili de “Türkiye, bu kadar belirsizliği sandıkta taşımaz” dedi.

Müderrisoğlu, söz konusu metni şöyle değerlendirdi:

1- 48 sayfalık metin incelendiğinde ortada "güçlendirilmiş belirsizlik" veya "güçlendirilmiş pazarlık" modelinin getirileceği çok net. Seçim sonrasında hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çalışacak hem de Parlamenter Sisteme göre davranacak olmak başlı başına siyasi karmaşa demek.

2- Hükümet krizlerini önleme adına önerilen formül ise işin özünde hükümet pazarlıklarına kapı aralanmasını çağrıştırmakta. Hükümetin düşürülmesinin, yenisinin kurulması şartına bağlanması bir teminat gibi sunulsa da esasen gizli siyasi hesap veya vaatlerin kaos üretmesine davetiye çıkarılması kuvvetle muhtemel. Ya da en azından bu gerçek eski Türkiye tecrübesi ile sabit.

3- Tabi ki demokrasi, insan hakları, kuvvetler dengesi, kamu yönetimi adına kaleme alınan makul ifadeler de yok değil. Ama bunun için sistem değişikliği yerine bir çerçeve kanun ile birkaç cumhurbaşkanlığı kararnamesi de yeterli olabilir. Yani mevcut sisteme ince ayar yapılması suretiyle halledilebilecek konuların, "Yarının Türkiye'si" diye sunulması biraz garip.

“6'sı bir araya gelen partiler, altını yani bu grubu bir arada tutmakta hakikaten zorlanacaklar!” diyen Müderrisoğlu, “Nedeni de gayet açık. ‘Erdoğan'ı devireceğiz, hali hazırdaki yetkilerini budayacağız’ derken, es kaza iktidara gelirseler kendi kendilerini frenleyecek, seri ve sonuç verici karar almayı yavaşlatacak, öngörülebilirliği azaltacak süreçlere yol açacaklar da ondan. Bu bile aralarında sistematik krizlerin öncü sinyali olacak” diye yazdı.

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