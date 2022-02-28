Altı muhalefet partisinin mutabakata vardığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” toplantısından kareler
28 Şubat 2022 15:32
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Altı muhalefet partisinin mutabakata vardığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” toplantısından kareler
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CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin aylardır süren “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları Mutabakat Metni açıklandı. 48 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, 6 muhalefet lideri tarafından imzalandı.