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Altı muhalefet partisinin mutabakata vardığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” toplantısından kareler

28 Şubat 2022 15:32

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Altı muhalefet partisinin mutabakata vardığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” toplantısından kareler

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CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin aylardır süren “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları Mutabakat Metni açıklandı. 48 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, 6 muhalefet lideri tarafından imzalandı.

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İşte törenden kareler...

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muhalefetaltı muhalefetpartimutabakatGüçlendirilmiş Parlamenter Sistem
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