İsmail Saymaz: İttifakı, tek adam iktidarı ve hukuk tanımazlıklarıyla bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdu

Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet Partisi ile Demokrat Parti'nin dün Ankara’daki Bilkent Otel’de bir araya gelerek Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni altına imza atmasını, “Türkiye siyasi tarihindeki en geniş katılımlı ve en çoğulcu ittifak” olarak değerlendirdi.

“İktidar yanlılarının ‘Erdoğan altı benzemezi buluşturdu’ şeklindeki sataşması özünde haklı bir tespiti içeriyor. Doğrudur; ittifakı, tek adam iktidarı ve hukuk tanımazlıklarıyla bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdu. Millet İttifakı'nın mimarı olması, hukuk devletini yıkma becerisinden geliyor” diyen Saymaz, “Altılı masa, ilk vaadini henüz iktidara gelmeden ve dün itibariyle gerçekleştirdi” görüşünü aktardı. Saymaz, “Katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi ilkin altı parti arasında gerçekleştirdiler” dedi.

Kimi muhaliflerin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Millet İttifakı'nda yer almasına karşı çıktığını ifade eden Saymaz, buna ilişkin olarak görüşlerini şöyle aktardı:

“Türkiye'nin yüzde 65'i en az bir kez AK Parti'ye oy verdi. AK Partililer kanaatini değiştirmedikçe muhalefetin iktidar olabilmesi mümkün değil. Hal böyleyken, Davutoğlu ve Babacan'ın muhalefette yer almasından en çok AK Partililer endişe duymalı. İki liderin partilerinden ayrılması başlı başına özeleştiridir. Kaldı ki Gelecek ve Deva'nın yönetici ve kurucu kadroları çok nitelikli bürokratlardan, hukukçulardan ve iktisatçılardan oluşuyor. Bu kayba üzülmesi gereken AK Partidir. Muhalefet değil.”

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