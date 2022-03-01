Ahmet Hakan: Davutoğlu ile Babacan boşa kostaklanmıyormuş

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 6 muhalefet partisinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları mutabakat metnini açıklayarak imzaladıkları töreni köşesine taşıdı.

Hakan, “Bu çok tarihi bir olay”, “Artık bu iktidar bitmiştir” gibi yorumların abartı olduğu düşüncesini dile getirdi.. Hakan, 'yapaylığın' mübalağada, heyecanda, galeyanda, büyük hükümlerde, iri çıkarımlarda ortaya çıktığını savundu.

Hakan şunları kaydetti:

"CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti arasında zaten bir mutabakat yok muydu? Vardı. E dün ne oldu? Ne olacak? Sadece ve sadece şu oldu: Mutabakata Davutoğlu ve Babacan da eklemlendi.

O zaman soralım: Ne yani? Bütün bu galeyanın, heyecanın, tantananın, şenliğin, büyük çıkarımların, iri hükümlerin en esaslı nedeni... Davutoğlu ve Babacan’ın harekete katılması mıdır?

E o zaman bundan böyle... Davutoğlu ve Babacan kostaklandığında... CHP ya da İYİ Parti saflarında, 'Boşa kostaklanma, kostak değilsin' türküsü çalmamalı. Çünkü adamlar, gerçekten de boşa kostaklanmıyormuş."

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