Kılıçdaroğlu: Yarının Türkiyesi için imza atarak güç veren saygıdeğer genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı siyasi parti genel başkanı olarak sunumunu yaptıkları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem töreninin ardından, “Yarının Türkiye’si için imza atarak güç veren saygıdeğer genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Altı muhalefet partisinin üzerinde uzlaşmaya vardığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinin sunumu ve imza töreni bugün öğleden sonra Ankara’da Bilkent Otel’de yapıldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte bugünkü törende çekilen fotoğraflarını ve sistem önerilerinin imzalı Önsöz’ünü Twitter hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, “Yarının Türkiye’si için imza atarak güç veren saygıdeğer genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.