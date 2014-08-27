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AKP'de devir-teslim kongresi

AKP 1. Olağanüstü Kongresi'nde 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanlığı'nı aday gösterdiği Ahmet Davutoğlu'na devrediyor

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

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27 Ağustos 2014 13:40

AKP Kongresi'ne hangi medya kuruluşları çağrılmadı?

Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığı için tek aday olduğu AKP kongresine Zaman ve Cihan ilk kez çağrılmadı

27 Ağustos 2014 03:24

Erdoğan veda edecek, Davutoğlu genel başkan seçilecek

AKP'nin 1. Olaganüstü Kongresi bugün saat 10.00'da Ankara Arena'da gerçekleştirilecek. Tek gündemli kongrede AKP'nin yeni genel başkanı seçilecek

21 Ağustos 2014 23:37

AK Parti Kongresi'nden 62. Hükümet'e siyaset takvimi nasıl ilerleyecek?

27 Ağustos'ta yapılacak AK Parti Kongresi'nin ardından en geç 11 Eylül tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. hükümeti kurulacak

21 Ağustos 2014 22:00

Erdoğan açıkladı: AKP Genel Başkanı ve Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu

12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, çözüm süreci ve paralel yapıyla mücadelede Ahmet Davutoğlu'nun yanında olacağını söyledi

15 Ağustos 2014 19:20

Prof. Köker: Erdoğan Genel Başkan olarak katılırsa AKP Kongresi'ndeki işlemler iptal edilebilir

"Seçim bitti. Erdoğan, Türkiye’nin 12. cumhurbaşkanı oldu. Şimdi önümüzde, tartışılan ve merak edilen hukukî ve siyâsî konular duruyor."

13 Ağustos 2014 11:04

Gül, AKP'nin olağanüstü kongresini tribünden seyredecek

AKP'nin yeni genel başkan ve başbakanı belirleyeceği 27 Ağustos'taki olağanüstü kongresine Cumhurbaşkanı Gül de davet edildi

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