AKP'de devir-teslim kongresi

27 Ağustos 2014 13:40

AKP Kongresi'ne hangi medya kuruluşları çağrılmadı?

Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığı için tek aday olduğu AKP kongresine Zaman ve Cihan ilk kez çağrılmadı