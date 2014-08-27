AKP'de devir-teslim kongresi

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AKP 1. Olağanüstü Kongresi'nde 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanlığı'nı aday gösterdiği Ahmet Davutoğlu'na devrediyor
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27 Ağustos 2014 13:40
Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığı için tek aday olduğu AKP kongresine Zaman ve Cihan ilk kez çağrılmadı
27 Ağustos 2014 03:24
AKP'nin 1. Olaganüstü Kongresi bugün saat 10.00'da Ankara Arena'da gerçekleştirilecek. Tek gündemli kongrede AKP'nin yeni genel başkanı seçilecek
21 Ağustos 2014 23:37
27 Ağustos'ta yapılacak AK Parti Kongresi'nin ardından en geç 11 Eylül tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. hükümeti kurulacak
21 Ağustos 2014 22:00
12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, çözüm süreci ve paralel yapıyla mücadelede Ahmet Davutoğlu'nun yanında olacağını söyledi
15 Ağustos 2014 19:20
"Seçim bitti. Erdoğan, Türkiye’nin 12. cumhurbaşkanı oldu. Şimdi önümüzde, tartışılan ve merak edilen hukukî ve siyâsî konular duruyor."
13 Ağustos 2014 11:04
AKP'nin yeni genel başkan ve başbakanı belirleyeceği 27 Ağustos'taki olağanüstü kongresine Cumhurbaşkanı Gül de davet edildi
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