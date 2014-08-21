AK Parti Kongresi'nden 62. Hükümet'e siyaset takvimi nasıl ilerleyecek?

12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, kendisinden sonra AK Parti'nin Genel Başkanı olarak Ahmet Davutoğlu ismini açıkladı.



Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Ahmet Davutoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni hükümeti kurma görevini alacağı 29 Ağustos tarihinden sonra, 62. hükümet en geç 11 Eylül'e kurulacak. Peki süreç nasıl işleyecek?

27 Ağustos'ta AK Parti kongresi yapılacak

Davutoğlu ismi, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından "Erdoğan sonrası genel başkan adayı" olarak belirlendi.

Davutoğlu, Genel Başkanlık görevi için AK Parti'nin 27 Ağustos'ta yapılacak birinci olağanüstü kongresinde aday olacak. Davutoğlu'nun tek aday olması ve seçilerek, AK Parti'nin Erdoğan sonrasındaki genel başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

28 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı yemin töreni

AK Parti Kongresi'nden sadece bir gün sonra, TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak; Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yemin ederek, yeni görevine resmen başlayacak.



Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte Başbakanlık görevi de resmen sona erecek. Başbakanlık görevine, Erdoğan yemin ettiği andan itibaren, Başbakan Yardımcılarından biri vekalet etmeye başlayacak.

29 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet kurma görevini verecek

Erdoğan ilk mesai gününde, Türkiye'nin kendisinden sonra Başbakanlık görevini devralacak isimle biraraya gelecek

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu kabul ederek, kendisine yeni hükümeti kurma görevini verecek.

29 Ağustos'ta yeni başbakan belli olacak

29 Ağustos'ta ise, Türkiye'nin yeni Başbakanı belli olacak.

Cumhurbaşkanlığı görevi devralan Erdoğan, AK Parti'nin genel başkan seçtiği ismi Çankaya Köşkü'nde kabul ederek, kendisine yeni hükümeti kurma görevini verecek.

62. hükümet en geç 11 Eylül'e kadar açıklanacak

Anayasa uyarınca, hükümeti kurma görevini üstlenen milletvekili, yani Ahmet Davutoğlu, 7 gün içinde hükümeti belirleyip, hükümet planını oluşturmak durumunda.

Ancak AK Parti kaynakları, yeni hükümetin programının yazım çalışmalarına daha şimdiden başlandığını, 7 günlük anayasal sürenin tümünün belki de kullanılmayacağını belirtiyorlar.



Yine Anayasa uyarınca, 7 gün içinde kurulacak olan hükümet ve oluşturulacak hükümet programı, TBMM Genel Kurulu'nda okunacak.



Hükümet programının TBMM'de okunmasından iki tam gün sonra, görüşmeler yapılacak. Görüşmelerden iki gün sonra da, yeni hükümet için güven oylaması gerçekleştirilecek.

Bu takvim uyarınca, Türkiye'nin yeni hükümeti en geç 11 Eylül'de göreve başlayacak.