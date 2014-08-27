Erdoğan veda edecek, Davutoğlu genel başkan seçilecek

Adalet ve Kalkınma Partisi 1. Olağanüstü Kongresi, bugün saat 10.00’da başkentin en büyük spor salonu Ankara Arena’da başlayacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu genel başkanlık için tek aday olacak.

Al Jazeera'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı seçilen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamadan bir gün önce yapılacak olağanüstü kongrede, partililerin karşısına son kez Genel Başkan sıfatıyla çıkacak. Erdoğan’ın konuşmasından sonra Davutoğlu önce ‘genel başkan adayı’ olarak, seçimin ardından da genel başkan olarak partililere seslenecek.

Hazırlıklar için 2 bin 500 kişi çalıştı

AKP Teşkilat Başkanı Süleyman Soylu'nun başkanlığındaki heyetin yaptığı kongre hazırlıkları için yaklaşık 2 bin 500 kişi görevlendirildi.

Kongreye katılım için 3 bin davetiye gönderilirken, 40 bin kadar partilinin de kongreye katılması bekleniyor. Ankara'ya gelecekler arasında, delegeler, partililer, eski ve yeni milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve yabancı ülke parti temsilcileri bulunuyor.

Hangi basın yayın organlarına akreditasyon verilmedi?

Kongre için yerli ve yabancı, teknik ekipleriyle birlikte yaklaşık 900 basın çalışanı için akreditasyon yapıldı. Ancak parti yönetiminin ‘muhalif’ ya da ‘paralel medya’ olarak değerlendirdiği Cumhuriyet, Aydınlık , Sözcü , Evrensel , Birgün, Zaman ve Yeniçağ gazeteleri ile Bugün TV, Samanyolu Haber, Kanal Türk TV ile Cihan Haber Ajansı takip edemeyecek.

Kongre programı 10.00'da başlıyor

Saat 10:00'da başlayacak kongre için sabah 07:00'den itibaren salon kapıları açılacak. Salona önce genel başkan adayı Ahmet Davutoğlu ve eşi girecek. Erdoğan'ın saat 09:45'te salona gelmesi planlandı. Erdoğan önce salon dışında bekleyen konuklara kısa bir selamlama konuşması yapacak. Erdoğan salonun içindeki konukları ise, oluşturulan özel platformun üzerinde dolaşarak selamlayacak.

Kongredeki 4 filmin sonuncusu Davutoğlu'nun hayatı

AKP kongre için dört film hazırladı. AKP hükümetlerinin icraatları yaklaşık 20 dakikalık bir film ile anlatılacak. Erdoğan'ın konuşmasından önce onun hayatını anlatan bir film, konuşmasından sonra ise "Bizim Hikayemiz" adını taşıyan ve AKP'nin kuruluşundan bu yana geçen 13 yılı anlatan bir film yayınlanacak. Son film ise Davutoğlu kürsüye çıkmadan izlenecek ve onun hayatını anlatacak.

Erdoğan ve parti üst düzey yöneticileri yabancı konuklarla düzenlenecek resepsiyonda bir araya geldikten sonra seçime geçilecek. Sadece genel başkan seçimi yapılacağı için uzun sürmesi beklenmiyor.