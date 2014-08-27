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AKP Kongresi'ne hangi medya kuruluşları çağrılmadı?

Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığı için tek aday olduğu AKP kongresine Zaman ve Cihan ilk kez çağrılmadı

27 Ağustos 2014 13:40

AKP'nin bugün (27 Ağustos 2014) gerçekleştirdiği olağanüstü kongresinin yapıldığı Ankara Arena'ya aralarında Fethullah Gülen cemaatinin yayın organlarından Zaman ve Cihan'ın da bulunduğu 11 yayın kuruluşları kongreye çağrılmadı.

12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'dan boşalacak AKP Genel Başkanı'nı seçmek üzere gerçekleştirilen AKP kongresinde birçok medya kuruluşuna akreditasyon engeli getirildi.

 

Kongreye çağrılmayan medya kuruluşları

 

Ankara Arena'da yapılan kurultaya bir önceki kongrede de yasaklı olan Yeni Çağ, Birgün, Aydınlık, Halk TV, Ulusal Kanal, Evrensel gibi yayın kuruluşları ile Cemaate yakınlığıyla bilinen Bugün TV, Samanyolu Haber, Kanal Türk TV, Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı da ilk kez çağrılmadı.

 

Zaman ve Cihan için bir ilk

 

Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi muhabirleri daha önce Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarını takip edebiliyordu. Cihan ve Zaman için AKP organizasyonunda ilk kez akredite uygulanmış oldu.

AKP 30 Eylül 2012'deki kongrede de benzer bir uygulamaya gitmişti.

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