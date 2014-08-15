Prof. Köker: Erdoğan Genel Başkan olarak katılırsa AKP Kongresi'ndeki işlemler iptal edilebilir

Kamu Hukuku Profesörü Levent Köker, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmiş cumhurbaşkanı olarak AK Parti kongresine katılmasını cumhurbaşkanının Anayasa’ya göre tarafsız olması gereken konumuyla bağdaşmasa da mümkün olduğunu savundu.

Erdoğan’ın AK Parti üyesi ve genel başkanı sıfatıyla bu kongrede hazır bulunması ve kongredeki hukukî işlemleri gerçekleştiren bir karar organında yer alması mümkün olmadığını belirten Prof. Köker, yapılacak değişikliklerin kongrenin iptaline yol açabileceğini savundu.

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