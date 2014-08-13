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Politika

Gül, AKP'nin olağanüstü kongresini tribünden seyredecek

AKP'nin yeni genel başkan ve başbakanı belirleyeceği 27 Ağustos'taki olağanüstü kongresine Cumhurbaşkanı Gül de davet edildi

13 Ağustos 2014 11:04

AKP’nin ilk olağanüstü kongresi, 27 Ağustos Çarşamba günü sabah saat 10.00’da Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda. Davet gönderilenlerden birisi de "cumhurbaşkanı" sıfatıyla Abdullah Gül. Eğer davete icabet ederse Gül sadece seyirci olarak kongreye katılmış olacak.

Tüzüğe göre kongrede adaylık için partiye üye olmak yeterli. 74. madde, “Büyük kongre delegesi olsun veya olmasın, partiye kayıtlı her üye, parti organlarına aday olabilir veya aday gösterilebilir.” şeklinde. Yani, adaylık için belli sayıda delegenin imzası aranmıyor. Zaman'dan Ahmet Dönmez'in haberine göre kongrede, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından Genel Başkan Erdoğan bir konuşma yapacak. Tek gündemli olduğu için ardından hemen genel başkan seçimine geçilecek. 27 Ağustos’ta yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde kongre ertesi gün aynı yer ve aynı saatte toplanacak. Bunun üzerinden bazı teoriler de üretiliyor. Kongrede özellikle ilk gün çoğunluğun oluşturulmayacağı ve ertesi gün devir teslim töreninin hemen ardından Abdullah Gül’ün partiye üye yapılarak kongrede genel başkanlığa oturacağı şeklinde cılız iddialar da var. Daha çok temennileri yansıtan bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yok denecek kadar düşük.

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