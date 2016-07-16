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36 yıl sonra darbe girişimi

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez 15 Temmuz Cuma akşamı 21.50 sularında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askerler tarafından kapatılmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grubun, hükümete yönelik darbe teşebbüsüyle sarsıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında uçakların bombalanması, darbe teşebbüsünde bulunanların kontrolünde olan Sikorsky helikopterin F-16'lar tarafından düşürülmesi, TRT'den "Yurtta Sulh Harekâtı" adında bildiri yayınlanması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın halkı darbe teşebbüsüne karşı sokaklara çağırması, Genelkurmay Başkanlığı'na yapılan geçici atama gibi pek çok olay yaşandı.

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

darbe girişimi

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