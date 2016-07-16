T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Milli Savunma Bakanı: Hulisi Akar'ın karargahta rehin olduğuna dair haberler var

"Ankara ve İstanbul dışında lokal bazı yerlerde de herhangi bir şey yok"

16 Temmuz 2016 04:12

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'darbe girişimini' değerlendirdi. Işık, "Bu kalkışma girişimi, tespit ettiğimiz kadarıyla paralel yapının bir girişimi, bu noktada tespit ettiğimiz bir emir komuta zinciri içinde yapılmış bir girişim değil, bu açıkça paralel ihanet çetesinin Türkiye’yi eline alma, avucuna alma, Türkiye’yi demokratik dünyadan koparma girişimi. Hulusi Akar'ın karargahta rehin olduğuna dair haberler var" dedi.

"Milletimizin gösterdiği hassasiyete şimdiden teşekkür ediyorum" ifadesini kullanan Işık, "Ankara ve İstanbul dışında lokal bazı yerlerde de herhangi bir şey yok. TSK mensuplarımızın, buna itibar etmediği görülüyor. Bütün askerimize çağrım emre itaat etmesinler. Bunlar emri başkomutandan almadılar, bunlar emri Pensilvanya’dan aldılar" diye konuştu.

 

 

ETİKETLER

Fikri Işıkdarbe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24