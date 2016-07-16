Milli Savunma Bakanı: Hulisi Akar'ın karargahta rehin olduğuna dair haberler var

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'darbe girişimini' değerlendirdi. Işık, "Bu kalkışma girişimi, tespit ettiğimiz kadarıyla paralel yapının bir girişimi, bu noktada tespit ettiğimiz bir emir komuta zinciri içinde yapılmış bir girişim değil, bu açıkça paralel ihanet çetesinin Türkiye’yi eline alma, avucuna alma, Türkiye’yi demokratik dünyadan koparma girişimi. Hulusi Akar'ın karargahta rehin olduğuna dair haberler var" dedi.

"Milletimizin gösterdiği hassasiyete şimdiden teşekkür ediyorum" ifadesini kullanan Işık, "Ankara ve İstanbul dışında lokal bazı yerlerde de herhangi bir şey yok. TSK mensuplarımızın, buna itibar etmediği görülüyor. Bütün askerimize çağrım emre itaat etmesinler. Bunlar emri başkomutandan almadılar, bunlar emri Pensilvanya’dan aldılar" diye konuştu.