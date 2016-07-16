T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

AB Bakanı: Başkomutan herkesi sokağa davet etti, askerler komutanların emirlerine uymamalı!

"Bu bir avuç darbecinin ordusu değildir. Son nefesimizi verene kadar milli iradeye sahip çıkacağız."

16 Temmuz 2016 03:56

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymasıyla ilgili olarak "Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı herkesi sokaklara meydanlara davet etmiştir. O askerler, o emirleri veren komutanlara uymamalılar" dedi.

NTV canlı yayınında konuşan Ömer Çelik şunları söyledi:

Bu tankları, topları elinde tutan Mehmetçikler bu emirlere uymamalıdır. Hepimizin görevimizin başındayız, meydanlardayız. Son nefesimizi verene kadar milli iradeye sahip çıkacağız. Boynumuzun borcudur. Canımızı almadan milletin emanetine kastedemezler.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı herkesi sokaklara meydanlara davet etmiştir. O askerler, o emirleri veren komutanlara uymamalılar. Bu bir avuç darbecinin ordusu değildir. Başkomutan emri vermiştir. Kendi meşru komutanlarına karşı çıkanlar yargı önünde hesap verecekler. Milletin verdiği yetkiyle işimizin başındayız. 

ETİKETLER

ömer çeliktskdabehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24