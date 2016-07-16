AB Bakanı: Başkomutan herkesi sokağa davet etti, askerler komutanların emirlerine uymamalı!

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymasıyla ilgili olarak "Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı herkesi sokaklara meydanlara davet etmiştir. O askerler, o emirleri veren komutanlara uymamalılar" dedi.

NTV canlı yayınında konuşan Ömer Çelik şunları söyledi:

Bu tankları, topları elinde tutan Mehmetçikler bu emirlere uymamalıdır. Hepimizin görevimizin başındayız, meydanlardayız. Son nefesimizi verene kadar milli iradeye sahip çıkacağız. Boynumuzun borcudur. Canımızı almadan milletin emanetine kastedemezler.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı herkesi sokaklara meydanlara davet etmiştir. O askerler, o emirleri veren komutanlara uymamalılar. Bu bir avuç darbecinin ordusu değildir. Başkomutan emri vermiştir. Kendi meşru komutanlarına karşı çıkanlar yargı önünde hesap verecekler. Milletin verdiği yetkiyle işimizin başındayız.