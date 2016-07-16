ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Türkiye'nin barış ve istikrar içinde kalacağını umuyorum

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İstanbul ve Ankara'da yapılan 'darbe teşebbüsü'ne yönelik olarak, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını belirterek, "Türkiye’nin barış, istikrar ve devamlılık içinde kalacağını umuyorum" dedi.

Avrupa Birliği de, Türkiye'deki askeri hareketlilikle ilgili açıklamasında soğukkanlılık ve demokratik kurumlara saygı çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimiyle ilgili, "İtidal, sükunet ve Türkiye'nin demokratik kurumları ile anayasasına tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyorum. Türkiye değerli bir NATO müttefikidir" dedi.